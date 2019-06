Nhiều cựu binh nước ngoài mong được an táng tại Nghĩa trang quân Liên hợp quốc ở Busan

Photo : YONHAP News

Ban quản lý Công viên tưởng niệm Liên hợp quốc ở thành phố Busan, nơi có Nghĩa trang quân Liên hợp quốc, ngày 25/6 cho biết, tính tới thời điểm hiện tại, có 2.297 binh sĩ của 11 nước từng tham gia chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) được an táng tại đây.Trong năm nay, có ba cựu binh nước ngoài được an táng tại nghĩa trang, nâng tổng số người được an táng tại nghĩa trang này kể từ năm 2015 lên 9 người. Chính phủ Hàn Quốc cho phép các cựu binh nước ngoài có thể được an táng tại Nghĩa trang quân Liên hợp quốc nếu từng tham chiến chiến tranh Triều Tiên.Gần đây, có thêm một cựu binh người Bỉ, một người Anh và ba người Mỹ được an táng tại nghĩa trang Liên hợp quốc sau khi qua đời. Lý do khiến nhiều cựu binh nước ngoài muốn được an táng tại nơi này được phân tích là bởi đây là nghĩa trang chung dành cho quân đội Liên hợp quốc duy nhất trên thế giới. Ngoài ra, lễ an táng sẽ được cử hành hết sức trọng thể, với sự tham dự của Giám đốc Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc (MPVA), cùng Đại sứ các nước. Bên cạnh đó, khi được an táng tại đây, quân nhân sẽ được an nghỉ cùng các đồng đội đã từng vào sinh ra tử với mình trong chiến tranh Triều Tiên.Nghĩa trang quân Liên hợp quốc ở Busan vẫn còn đủ diện tích để an táng cho khoảng 6.000 cựu binh. Dự kiến, sẽ có thêm nhiều cựu binh từ các nước đăng ký được an táng tại nơi này, xét tới số lượng 340.000 binh lính từ 21 nước tham gia chiến tranh Triều Tiên.