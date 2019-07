Time tiếp tục bình chọn BTS là nhân vật có ảnh hưởng lớn trên mạng

Photo : YONHAP News

Nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) của Hàn Quốc đã ba năm liên tiếp lọt vào "Top 25 nhân vật có sức ảnh hưởng nhất trên internet", do tạp chí Time (Mỹ) bình chọn.Danh sách này được Time công bố vào ngày 16/7 (giờ địa phương). Ngoài BTS, còn có những tên tuổi khác như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Hoàng tử Harry và Công nương Meghan Markle của Anh.Nhóm nhạc BTS là cái tên duy nhất của Hàn Quốc góp mặt trong danh sách này, và đã ba năm liên tiếp được Time bình chọn, từ năm 2017, cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nhóm trên toàn thế giới.Time đánh giá BTS là một "siêu nhóm nhạc" đến từ Hàn Quốc, đã trở thành một cái tên quen thuộc mà bất cứ ai cũng biết tới, có cộng đồng người hâm mộ (ARMY) đông đảo lên tới hàng triệu người. Nhóm rất tích cực quảng bá, trao đổi với người hâm mộ thông qua các nội dung trực tuyến. Nhờ đó, BTS đã lọt vào danh sách "50 nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội" (Social 50) của Billboard trong hơn hai năm qua, và dự kiến sẽ còn đạt được thành công hơn nữa.Trong vòng một năm qua, BTS đã phát hành tới ba album xếp vị trí số một trong hạng mục "Billboard 200", ca khúc chủ đề "Boy With Luv" trong album "MAP OF THE SOUL: PERSONA" của nhóm đã thu hút 75 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ công bố.Đây là lần thứ 5, tạp chí Time công bố danh sách "Top 25 nhân vật có sức ảnh hưởng nhất trên internet", dựa trên tiêu chí đánh giá về khả năng tạo ảnh hưởng rộng lớn, thu hút tin tức trên toàn thế giới thông qua mạng xã hội.