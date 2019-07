Đề nghị họp cấp Vụ trưởng với Nhật Bản về biện pháp hạn chế xuất khẩu

Photo : YONHAP News

Ông Lee Ho-hyun, quan chức phụ trách chính sách thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 19/7 đã mở cuộc họp báo, cho biết các doanh nghiệp Hàn Quốc đang khẩn trương tìm nguồn cung cấp mới để đối phó với việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu ba vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc.Quan chức này nhận định biện pháp hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản sẽ tác động xấu đến người tiêu dùng trên toàn thế giới. Do đó, việc Bộ trưởng Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản Hiroshige Seko giải thích mục đích của biện pháp hạn chế xuất khẩu là để kiểm tra hệ thống quản lý xuất khẩu của nước này, là hoàn toàn không có sức thuyết phục. Đồng thời, việc Tokyo định loại Seoul ra khỏi "Danh sách trắng" các nước ưu đãi về quy chế xuất khẩu là không thỏa đáng.Bên cạnh đó, ông Lee cũng hối thúc Nhật Bản sớm có câu trả lời về đề xuất của Hàn Quốc tổ chức cuộc họp cấp Vụ trưởng để thảo luận thẳng thắn nhằm hiểu rõ hơn cơ chế quản lý và vận hành xuất khẩu của Hàn Quốc, tránh gây hiểu lầm.Ở Nhật Bản, Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp phụ trách toàn bộ việc quản lý vật tư chiến lược. Trong khi đó, ở Hàn Quốc, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên phân chia hai cơ quan quản lý vận tư chiến lược là Ủy ban an toàn năng lượng nguyên tử và Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA), với tổng nhân lực lên đến 124 người.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cũng cho biết đã chính thức trả lời Tokyo về việc Seoul đã áp dụng chế độ "Kiểm soát toàn bộ" (Catch All), theo Thỏa thuận Wassenaar về kiểm soát xuất khẩu những mặt hàng bị nghi ngờ sử dụng cho mục đích quân sự kể từ năm 2015.