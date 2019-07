Dự báo giao thông dịp nghỉ hè năm nay

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông cùng Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc chỉ định từ ngày 25/7 đến 11/8 (18 ngày) là khoảng thời gian triển khai "đối sách giao thông đặc biệt dịp nghỉ hè".Hai cơ quan Chính phủ ước tính, trong dịp này có khoảng 88,33 triệu lượt người di chuyển trên khắp cả nước, mỗi ngày trung bình 4,91 triệu người, tăng 1,7% so với năm ngoái, tập trung vào giai đoạn cuối tháng 7, đầu tháng 8. Trong đó, 84% sẽ di chuyển bằng xe ô tô con. Đặc biệt, lượng xe ô tô tập trung nhiều nhất vào ngày 2/8 (thứ Sáu), ước tính lên tới 5,13 triệu xe, ngày nhiều gia đình xuất phát đi du lịch mùa hè.43% người dân chọn đi du lịch hè vào cuối tháng 7 đầu tháng 8 do "công ty khuyến nghị", sau đó tới các lý do "sắp xếp cho phù hợp với lịch nghỉ học của con cái hoặc người đi cùng".31% người dân chọn đi du lịch tại các địa phương ven biển Đông, sau đó tới vùng biển phía Nam, đảo Jeju, vùng biển phía Tây.Trong thời gian triển khai đối sách giao thông đặc biệt, Bộ Địa chính và giao thông sẽ mở rộng cho phép xe cộ được tạm thời sử dụng làn dừng khẩn cấp hoặc làn giảm tốc ven đường cao tốc, tăng nhân lực quản lý giao thông lên gấp ba lần so với bình thường. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ đảm bảo hệ thống nhà vệ sinh tại các trạm nghỉ đọc dường cao tốc, tăng cường giám sát hành vi uống rượu lái xe, không thắt dây an toàn.Mặt khác, để giảm thiểu bất tiện cho khách du lịch, Chính phủ có kế hoạch tăng thêm số chuyến xe khách, tàu hỏa, tàu thủy chở khách trong dịp này.