Cực lực phản đối việc máy bay Nga-Trung xâm phạm không phận

Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Ko Min-jung ngày 23/7 cho biết Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong đã truyền đạt thông điệp phản đối mạnh mẽ của Hàn Quốc đối với việc máy bay quân sự Nga xâm phạm không phận Hàn Quốc, đến Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Nga Nikolai Patrushev.Thông điệp nêu rõ, Hàn Quốc coi vụ việc lần này là hết sức nghiêm trọng và sẽ có biện pháp quyết liệt hơn để tránh tái diễn trường hợp tương tự. Seoul yêu cầu Hội đồng an ninh quốc gia Nga nắm bắt vụ việc và có biện pháp xử lý thích hợp.Trong khi đó, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chiều cùng ngày đã triệu mời quan chức Đại sứ quán Trung Quốc và Nga tại Seoul tới để bày tỏ phản đối về hành vi xâm phạm không phận, tiến vào Vùng nhận diện phòng không Hàn Quốc (KADIZ) mà không thông báo trước, của máy bay quân sự hai nước vào sáng ngày 23/7.Một quan chức quân đội khẳng định việc máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc cùng bay trên không phận vùng biển phía Đông Hàn Quốc là điều rất hiếm thấy, phỏng đoán hai nước đã tiến hành tập trận chung trên không.Trong khi đó, một số ý kiến phân tích rằng động thái trên của hai nước nhằm thị uy sức mạnh quân sự đối với Mỹ, trước thềm cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ kéo dài ba tuần, bắt đầu từ ngày 5/8 tới.