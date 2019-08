Đưa biện pháp trả đũa kinh tế của Nhật Bản ra Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn-ASEAN

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, tại Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn-ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) diễn ra tại thành phố Busan trong hai ngày 25-26/11 tới đây, các bên sẽ thảo luận tập trung về việc tăng cường trật tự thương mại tự do và phương án đạt được thịnh vượng chung cho khu vực.Điều này cho thấy Chính phủ sẽ tận dụng sự kiện quốc tế sắp tới như một "sàn đấu ngoại giao" với Nhật Bản, để nêu ra vấn đề trật tự thương mại tự do đang bị uy hiếp sau khi Tokyo siết chặt quy chế xuất khẩu sang Seoul.Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 18/8, Thư ký Kinh tế Phủ Tổng thống Joo Hyung-chul nói rằng qua Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn-ASEAN, các bên sẽ củng cố quyết tâm mở cửa thị trường, đẩy mạnh thương mại và trật tự thương mại tự do, tìm kiếm phương án hợp tác vì thịnh vượng chung khu vực, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa các nước tiếp tục leo thang và xu hướng bảo hộ thương mại ngày một trầm trọng hơn.Tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN+3 (gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản) diễn ra tại Bangkok mới đây, các nước đều đồng tình về tính cần thiết của thương mại tự do khu vực. Trong Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn-ASEAN sắp tới, các nước sẽ thảo luận việc duy trì hệ thống thương mại tự do mở cửa. Chính phủ Hàn Quốc hy vọng các biện pháp trả đũa thương mại của Chính phủ Nhật Bản sẽ được giải quyết suôn sẻ thông qua đối thoại.Về khả năng Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tham dự hội nghị, Thư ký Kinh tế Phủ Tổng thống cho biết điều này còn phụ thuộc vào tiến triển đối thoại và quan hệ Mỹ-Triều.Phủ Tổng thống nhấn mạnh hội nghị thượng đỉnh đặc biệt tới đây là nhằm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại giữa Hàn Quốc với ASEAN. Do đó, các bên sẽ đánh giá về mối quan hệ trong 30 năm qua, đưa ra tầm nhìn phát triển 30 năm tới.Cùng với Hội nghị thượng đỉnh Hàn-ASEAN, vào ngày 27/11 và cũng tại Busan, Hàn Quốc đăng cai tiếp Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mê Kông, đề ra phương hướng hợp tác với các quốc gia thuộc lưu vực sông Mê Kông.