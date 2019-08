Hơn một nửa người dân tán thành việc chấm dứt hiệp định chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter ngày 26/8 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành theo ủy thác từ kênh tin tức YTN, tiến hành với 501 người trên 19 tuổi toàn quốc vào ngày 23/8, về việc chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật (GSOMIA).Theo đó, có 54,9% người dân ủng hộ "quyết định đúng đắn" của Chính phủ, trong khi có 38,4% tỏ ý không tán thành, coi đó là "quyết định sai lầm". 6,7% không đưa ra câu trả lời hoặc trả lời "không biết".Trước đó, theo kết quả thăm dò ý kiến mà Realmeter tiến hành vào ngày 30/7, thời điểm trước khi Nhật Bản chính thức loại Hàn Quốc khỏi "Danh sách trắng" các quốc gia được hưởng ưu đãi xuất khẩu, số ý kiến tán thành việc chấm dứt hiệp định đạt 47%, số ý kiến cho rằng nên gia hạn văn kiện là 41,6%, gần tương đương nhau. Điều này cho thấy dư luận tán thành việc chấm dứt hiệp định đã có sự gia tăng sau khi Seoul bị xóa tên khỏi "Danh sách trắng" của Tokyo.Cụ thể, số ý kiến tán thành việc chấm dứt hiệp định chiếm tỷ lệ cao ở mọi nhóm tuổi và phần lớn các địa phương, ngoại trừ thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang. Đặc biệt, tỷ lệ tán thành lên tới 85,7% ở tầng lớp cử tri tiến bộ, 89% ở tầng lớp cử tri ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành.Ngược lại, số ý kiến phản đối tập trung nhiều ở tầng lớp cử tri bảo thủ (59,7%), tầng lớp cử tri ủng hộ đảng Hàn Quốc tự do (77,4%), và khu vực thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang (53,1%). Tầng lớp cử tri trung lập và cử tri không ủng hộ đảng nào có tỷ lệ tán thành và ủng hộ gần như tương tự nhau.Trước đó, nhật báo Joongang cũng đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến với 1.000 người trên 19 tuổi toàn quốc trong hai ngày 23 và 24/8, trong đó 51% ý kiến cho rằng việc Chính phủ chấm dứt hiệp định là "một quyết định đúng đắn vì lợi ích quốc gia", cao hơn so với số ý kiến trả lời rằng đây là "một quyết định sai lầm", có thể đe dọa hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật (38,5%).Kết quả thăm dò nói trên của Realmeter có độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng 4,4%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của hãng.