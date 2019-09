Hàn Quốc kỳ vọng lớn về đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều

Photo : YONHAP News

Nhân chuyến thăm New York (Mỹ) dự khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 23/9 (giờ địa phương) đã hội đàm thượng đỉnh người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Đây là cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Mỹ lần thứ 9 trong nhiệm kỳ của Tổng thống Moon.Phát biểu mở đầu sự kiện, Tổng thống bày tỏ kỳ vọng đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều nhằm hướng tới tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương lần thứ ba sẽ sớm diễn ra. Tổng thống nhận định thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba sẽ là một bước ngoặt lớn trong lịch sử thế giới, thiết lập trật tự mới cho vấn đề phi hạt nhân hóa.Về cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ lần này, nhà lãnh đạo Hàn Quốc bày tỏ hy vọng hai bên sẽ thảo luận một cách cởi mở về những phương án đa dạng, nhằm phát triển quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.Về phần mình, khi đề cập tới khả năng diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba, Tổng thống Trump khẳng định Washington vẫn đang giữ mối quan hệ tốt đẹp với Bình Nhưỡng, và cần chờ xem diễn biến tiếp theo. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ tái nhấn mạnh việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa tầm ngắn thời gian gần đây không phải là "vấn đề lớn".Tổng thống Trump cho biết, trong thời gian qua, đã có nhiều tiến triển trong vấn đề Bắc Triều Tiên, như việc miền Bắc trao trả con tin và không tiến hành thử hạt nhân. Người đứng đầu Nhà Trắng tin tưởng sẽ có thêm nhiều điều tiến triển nữa trong thời gian tới.Đặc biệt, Tổng thống Mỹ tiếp tục nhắc lại quan điểm rằng nhờ có ông mà một cuộc chiến tranh với Bắc Triều Tiên đã không nổ ra. Ông Trump đánh giá thỏa thuận đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh song phương ở Singpore vào tháng 6 năm ngoái, đang được hai bên tuân thủ đúng.Tổng thống Mỹ nhận định đã có nhiều tiến triển trong đàm phán thương mại Hàn-Mỹ, và Seoul là đối tác nhập khẩu trang thiết bị quân sự lớn nhất của Washington.Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo chuyển sang họp kín. Giới phân tích nhận định có thể hai bên đã tập trung trao đổi về phương pháp phi hạt nhân hóa, trong bối cảnh đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều sắp sửa được nối lại.Trước đó, Washington đã công khai thái độ "khó chịu" chưa từng thấy đối với quyết định của Seoul. Do đó, có thể Tổng thống Moon sẽ nỗ lực để dập tắt lo ngại về rạn nứt trong quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.Trong buổi họp báo thường kỳ tổ chức ngay sau cuộc hội đàm thượng đỉnh, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết lãnh đạo hai nước đã khẳng định quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ là hết sức vững chắc, đóng vai trò như một trục quan trọng trong hòa bình và an ninh khu vực Đông Bắc Á.Tuy nhiên, hai Tổng thống không đề cập cụ thể về vấn đề đảm bảo an toàn cho thể chế Bắc Triều Tiên theo yêu cầu gần đây của Bình Nhưỡng, hay việc nối lại hoạt động khu công nghiệp liên Triều Gaesung. Ngoài ra, cuộc hội đàm cũng hoàn toàn không đề cập vấn đề Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật như dự đoán ban đầu, mà chỉ tập trung vào việc duy trì cấm vận miền Bắc, và vấn đề nhập khẩu vũ khí từ Mỹ.