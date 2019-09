Tỉnh Gangwon chạy đua giành quyền đăng cai Thế vận hội trẻ mùa đông 2024

Photo : YONHAP News

Sau khi đăng cai thành công Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018, chính quyền tỉnh Gangwon tiếp tục chạy đua giành quyền đăng cai Thế vận hội trẻ (Youth Olympic Games) mùa đông 2024.Tỉnh trưởng Gangwon Choi Moon-soon ngày 24/9 đã mở một buổi họp báo, thông báo sẽ đăng ký lên Ủy ban Olympic Hàn Quốc về việc chạy đua giành quyền đăng cai sự kiện trên tại thành phố Gangneung và huyện Pyeongchang của tỉnh.Chính quyền tỉnh Gangwon đặt mục tiêu giành quyền đăng cai, nhằm tái hiện lại những cảm xúc trong kỳ Thế vận hội và Thế vận hội dành cho người khuyết tật PyeongChang năm ngoái, được toàn thể người dân thế giới khắc ghi như một kỳ Olympic của Hòa bình.Thế vận hội trẻ mùa đông do Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) tổ chức mỗi 4 năm một lần, dành cho đối tượng là thanh thiếu niên từ 15 tới 18 tuổi. Sự kiện được tổ chức lần đầu tại thành phố Innsbruck (Áo) vào năm 2012. Thế vận hội trẻ tiếp theo vào năm 2020 được ấn định tổ chức tại thành phố Lausanne (Thụy Sĩ) vào năm 2020.Vào tháng 6 năm nay, IOC đã sửa đổi Hiến chương, với nội dung cộng điểm cho thành phố nào khai thác hoặc tái sử dụng những cơ sở hiện có trong quá trình chạy đua giành quyền đăng cai sự kiện. Do vậy, chính quyền tỉnh Gangwon nhận định nhiều khả năng sẽ giành được quyền đăng cai, do có thể khai thác các cơ sở thi đấu có sẵn từ kỳ Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018.Thế vận hội trẻ 2024 sẽ diễn ra trong khoảng từ tháng 1 tới tháng 2, với 15 nội dung thuộc 8 bộ môn thi đấu, tổng cộng có khoảng 2.600 vận động viên trẻ đến từ 70 quốc gia tham dự.Ủy ban Olympic Hàn Quốc sẽ tiếp nhận đơn đăng ký từ tỉnh Gangwon, sau đó tiến hành khảo sát thực tế trong tháng 10, thảo luận nội bộ để đưa ra kết luận cuối cùng. Thư bày tỏ ý định đăng cai được trình lên lên IOC muộn nhất là cuối năm nay.IOC sẽ ra quyết định về địa điểm đăng cai, trong phiên họp toàn thể diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản) vào tháng 7 năm sau.