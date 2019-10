Xây dựng trung tâm chứng nhận máy bay mini không người lái đầu tiên trong nước

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Incheon ngày 9/10 công bố kế hoạch xây dựng Trung tâm chứng nhận máy bay mini không người lái (drone) đầu tiên trong nước tại khu vực chôn lấp rác thải ở quận Seo của thành phố, với tổng vốn đầu tư 23,2 tỷ won (19,4 triệu USD) cho tới năm 2021.Khu vực chôn lấp rác thải ở quận Seo được đánh giá là phù hợp để triển khai dự án, sau khi được Viện công nghệ an toàn hàng không trực thuộc Bộ Địa chính và giao thông đánh giá về tính an toàn.Trung tâm chứng nhận sẽ bao gồm Trung tâm thử nghiệm trong nhà rộng 4.830m² và Đường bay thử nghiệm ngoài trời có diện tích 4.000m². Trung tâm này sẽ đóng vai trò chứng nhận về tính an toàn của các máy bay mini không người lái.Cho tới nay, Hàn Quốc tiến hành kiểm tra chủ yếu về tính năng bay của các máy bay mini không người lái, nhưng còn thiếu quy trình chứng thực về tính an toàn của các drone từ giai đoạn sản xuất.Cho tới tháng 12 năm sau, chính quyền thành phố Incheon sẽ xây dựng một trường bay thử nghiệm chuyên cho các máy bay mini không người lái trên diện tích khu đất rộng 1.034m², cũng thuộc khu vực chôn lấp rác thải.Bắt đầu từ năm 2020, chính quyền thành phố sẽ biến khu vực chôn lấp rác thải thành nền tảng cho ngành công nghiệp drone, như thiết lập không gian khởi nghiệp, trải nghiệm, giáo dục. Thành phố sẽ tích cực hỗ trợ để các nhân tài địa phương có thể khởi nghiệp, tạo ra nhiều việc làm ở lĩnh vực máy bay mini không người lái.