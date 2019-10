Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc ngày 11/10 đã khởi động cuộc họp có tên "Đàm phán chính trị" nhằm thảo luận về các dự luật cải cách tư pháp và chính trị, vốn đã được chỉ định thông qua nhanh tại Quốc hội.Cuộc họp được tổ chức kín, chỉ có Chủ tịch của 4 đảng tham gia. Ông Hwang Kyo-ahn, Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập lớn nhất Quốc hội, đã không có mặt, cho rằng các bên nên có sự chuẩn bị đầy đủ rồi mới họp.Đảng Hàn Quốc tự do tiếp tục chỉ trích việc Tòa án bác bỏ đề nghị bắt giam em trai Bộ trưởng Tư pháp. Sáng ngày 11/10, đảng này đã họp phía trước trụ sở Tòa án tối cao ở quận Seocho (Seoul). Đại diện đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội Na Kyung-won nhấn mạnh quyết định của Tòa án là không thể chấp nhận và gọi đây là một phán quyết lộ rõ sự thao túng của Tòa án.Trong khi đó, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tái khẳng định quyết tâm thông qua dự luật cải cách tư pháp tại Quốc hội. Chủ tịch đảng này, ông Lee Hae-chan, cho biết sẽ thay đổi trình tự thông qua các dự luật nếu đạt được nhất trí giữa 4 đảng, để ngỏ khả năng sẽ có thể thông qua dự luật cải cách tư pháp trước dự thảo Luật bầu cử sửa đổi.Đại điện dảng cầm quyền tại Quốc hội Lee In-young cho biết sẽ xúc tiến đàm phán giữa ba đảng lớn bắt đầu từ tuần sau, riêng rẽ với cuộc "đàm phán chính trị", nhằm cải cách Viện Kiểm sát.