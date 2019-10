Chính phủ nhận định xuất khẩu, đầu tư vẫn tiếp tục

Photo : KBS News

Nhận định về nền kinh tế Hàn Quốc gần đây, Chính phủ Hàn Quốc cho rằng mặc dù sản xuất vẫn duy trì tăng trưởng, nhưng xuất khẩu và đầu tư vẫn tiếp tục đình trệ.Bộ Kế hoạch và tài chính ngày 18/10 công bố "Báo cáo xu hướng kinh tế tháng 10". Báo cáo phân tích Nhật Bản vẫn tiếp tục thực thi biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu với Hàn Quốc. Bên cạnh đó, vẫn tồn tại nhiều bất ổn liên quan tới đàm phán thương mại Mỹ-Trung thời gian tới. Kinh tế thế giới đang tăng trưởng chậm do sự co hẹp của thương mại và ngành chế tạo toàn cầu, ngành chíp bán dẫn tiếp tục đình trệ. Chính phủ đã sử dụng cụm từ "đình trệ" từ báo cáo tháng 4, tức là 7 tháng liên tiếp, dài nhất từ trước tới nay.Trong tháng 8, sản xuất công nghiệp đã tăng 0,5%, doanh thu bán lẻ tăng 3,9%, đầu tư tăng 1,9%. Tháng trước, xuất khẩu giảm 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái và có chiều hướng giảm 10 tháng liên tiếp. Báo cáo cho rằng giá trị xuất khẩu giảm là do kinh tế một số nước trên thế giới, tiêu biểu là Trung Quốc, tăng trưởng chậm, và sự đình trệ của ngành chíp bán dẫn. Lao động có việc làm tăng mạnh, tình hình tuyển dụng có xu hướng hồi phục. Tuy nhiên trong tháng 9, giá tiêu dùng đã giảm 0,4%.Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ dốc toàn lực để quản lý rủi ro, đối phó chặt chẽ với quy chế xuất khẩu của Nhật Bản, đồng thời đẩy nhanh giải ngân ngân sách, xúc tiến sớm các đối sách bổ sung trong ba tháng cuối năm, tích cực tạo đòn bẩy cho đầu tư, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.