Các nhà vận động dân chủ Hong Kong kêu gọi Hàn Quốc ủng hộ biểu tình ở Hong Kong

Photo : KBS News

Ngày 17/10, văn phòng đại diện tại Hàn Quốc của tổ chức nghiên cứu chính sách (think tank) "Dialogue China", gồm các nhà vận động dân chủ khu vực Trung Quốc, cho biết: Joshua Wong (Hoàng Chi Phong), người dẫn dắt các cuộc biểu tình ở Hong Kong, và Wang Dan, lãnh đạo cuộc biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc năm 1989, đã kêu gọi Hàn Quốc ủng hộ các cuộc biểu tình ở Hong Kong.Trong văn bản khẳng định lập trường, Joshua Wong bày tỏ sự cảm động sâu sắc với dũng khí đấu tranh hết mình vì nền dân chủ và dân quyền của người Hàn Quốc thông qua các cuộc biểu tình thắp nến, phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5. Joshua Wong kỳ vọng người dân Hàn Quốc sẽ đồng hành với người dân Hong Kong trên con đường dân chủ hóa.Jushua Wong là lãnh đạo cuộc "Cách mạng Dù" đòi dân chủ ở Hong Kong năm 2014, với các cuộc biểu tình quy mô lớn trong suốt 79 ngày.Trong khi đó, Wang Dan nhận định rằng Hong Kong ngày nay giống với Gwangju 39 năm về trước, qua đó kêu gọi người Hàn Quốc quan tâm và ủng hộ hơn nữa cho phong trào vận động dân chủ ở Hong Kong.Wang Dan là một trong số 21 người tổ chức cuộc biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989.