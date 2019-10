Lao động người nước ngoài kêu gọi đảm bảo quyền được làm việc an toàn

Photo : YONHAP News

Cuộc mít-tinh dành cho lao động người nước ngoài trên toàn quốc năm 2019 với yêu cầu "đảm bảo quyền được làm việc mà không phải bỏ mạng" đã diễn ra trước tòa nhà Trung tâm tài chính Seoul (SFC) chiều ngày 20/10. Sự kiện được tổ chức bởi Tổ chức hành động chung vì lao động người nước ngoài, Liên đoàn lao động người nước ngoài, và 7 tổ chức khác.Ước tính, sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 1.000 lao động nhập cư từ Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Việt Nam, Indonesia, Campuchia, Myanmar, Philippines và Uzbekistan.Các tổ chức trên lên án việc gần đây một lao động người Nepal đã tử vong do tai nạn lao động khi vừa đến Hàn Quốc được nửa tháng. Trước đó, ngày 11/10 vừa qua, lao động xấu số mới 23 tuổi này bị phát hiện mắc kẹt trong khuôn đúc tại một nhà máy gia công kim loại ở thành phố Daejeon. Mặc dù được can thiệp phẫu thuật, nhưng người này đã không qua khỏi chỉ một ngày sau đó.Trong năm ngoái, số lao động người nước ngoài tử vong do tai lao động tại Hàn Quốc là 150 người, tăng 60% trong vòng 5 năm qua.Bên cạnh đó, lao động nhập cư cũng than phiền về những khó khăn trong điều kiện làm việc, sự trách mắng của chủ lao động, và chỉ ra những hạn chế trong chính sách hiện hành.Lao động người nước ngoài yêu cầu Chính phủ hủy bỏ cơ chế không cho phép tuyển dụng đối với người lao động thay đổi nơi làm việc. Cơ chế này đang khiến người lao động phải chấp nhận làm việc trong môi trường nguy hiểm.Lao động nhập cư còn biểu tình, yêu cầu điều chỉnh quy định giảm lương tối thiểu, chi trả muộn tiền nghỉ việc cho lao động sau khi về nước.