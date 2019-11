Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Hàn Quốc ngày 15/11

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper sẽ tới thăm Hàn Quốc trong hai ngày, bắt đầu từ 15/11.Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang trong chuyến công du các nước Ấn Độ-Thái Bình Dương, gồm Thái Lan, Phillipines, Việt Nam. Riêng khu vực Đông Á, ông Mark Esper chỉ ghé thăm Hàn Quốc.Chuyến thăm Seoul của Bộ trưởng Esper diễn ra một tuần trước thời điểm Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật hết hạn ngày 22/11.Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Jonathan Hoffman cho biết trong chuyến thăm này, Bộ trưởng Esper sẽ tập trung thảo luận về việc có gia hạn GSOMIA Hàn-Nhật hay không.Washington bày tỏ quyết tâm sẽ yêu cầu Seoul gia hạn Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung với Tokyo. Lập trường này của Mỹ cũng đã được Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ David Stilwell đề cập trong chuyến công du các nước châu Á trước đó.Trong buổi họp báo ngày 26/10 tại Tokyo, Nhật Bản, ông Stilwell yêu cầu hai nước đồng minh Hàn-Nhật không nên để mâu thuẫn kinh tế lan sang vấn đề an ninh, và nói thêm rằng hợp tác an ninh sẽ có lợi cho tất cả các bên.Trong chuyến thăm Hàn Quốc sắp tới, dự kiến Bộ trưởng Mark Esper sẽ tham dự hội nghị an ninh thường niên và gặp người đồng cấp Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo. Đây cũng có thể là cơ hội để hai nước thảo luận các vấn đề nổi cộm như đàm phán chia sẻ chi phí quân sự và tập trận quân sự chung.