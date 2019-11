Hàn Quốc vẫn giữ nguyên lập trường về việc chấm dứt hiệp định chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Trong phiên họp toàn thể của Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách thuộc Quốc hội ngày 8/11, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa khẳng định hiện tại, Chính phủ vẫn giữ vững lập trường về Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật, dự kiến sẽ hết hiệu lực ngày 22/11 tới.Người đứng đầu Bộ Ngoại giao giải thích chấm dứt hiệp định GSOMIA là một quyết định khó khăn của Chính phủ, xét tới sự thay đổi về môi trường an ninh sau động thái trả đũa thương mại của Nhật Bản. Do đó, Seoul vẫn giữ nguyên lập trường cơ bản là chỉ có thể xem xét lại quyết định nếu Tokyo rút lại các biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu của mình, bất chấp việc Mỹ yêu cầu Hàn Quốc gia hạn hiệp định này.Về Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA), bà Kang từ chối trả lời con số cụ thể, chỉ cho biết Mỹ đã đưa ra mức tăng tương đối lớn so với quá khứ. Tuy nhiên, vấn đề chia sẻ chi phí quân sự phải được Quốc hội phê chuẩn, nên trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục xem xét cẩn trọng và tích cực bảo vệ lập trường của mình trong quá trình đàm phán với Washington.