Seoul và Washington nhất trí duy trì hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo và người đồng cấp Mỹ Mark Esper ngày 15/11 đã tham dự Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 51, diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở Seoul.Trong buổi họp báo chung sau hội nghị, hai Bộ trưởng công bố đã nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ đảm bảo trạng thái phòng thủ liên quân vững chắc, và duy trì hợp tác an ninh ba bên Hàn-Mỹ-Nhật để đối phó với uy hiếp hạt nhân, tên lửa của Bắc Triều Tiên.Thông qua hội nghị lần này, Seoul và Washington tái khẳng định tiếp tục duy trì quan hệ đồng minh vững chắc, đóng vai trò trụ cột quan trọng trong hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.Hai nước tái khẳng định mục tiêu chung là giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên toàn diện, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc, tích cực hỗ trợ quân sự cho những nỗ lực ngoại giao của Chính phủ hai nước.Bộ trưởng Quốc phòng hai bên nhất trí sẽ cùng nỗ lực nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng, triển khai toàn diện các nội dung trong "Biên bản nhất trí thực thi tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự" ngày 19/9 năm ngoái.Bộ trưởng Jeong và Bộ trưởng Esper cũng chia sẻ đánh giá về vụ phóng tên lửa gần đây của Bắc Triều Tiên và thảo luận phương án đối phó. Mỹ tái khẳng định cam kết đảm bảo "khả năng răn đe mở rộng" trên bán đảo Hàn Quốc.Liên quan tới việc chuyển giao quyền tác chiến thời chiến, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã phê chuẩn kết quả cuộc tập trận chung hồi tháng 8 vừa qua, kiểm chứng năng lực tác chiến ban đầu (IOC) của quân đội Hàn Quốc. Hai Bộ trưởng nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ để tiếp tục kiểm chứng năng lực tác chiến toàn diện (FOC) vào năm 2020.Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ nhấn mạnh việc hai bên điều chỉnh các cuộc tập trận chung vừa giúp duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó quân sự và phòng thủ liên quân, vừa góp phần chuẩn bị các điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao quyền tác chiến thời chiến.Tại Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ lần này, người đứng đầu Bộ Quốc phòng hai nước cũng thảo luận vấn đề chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ. Hai bên đánh giá Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) đã đóng góp nhiều cho việc tăng cường năng lực phòng thủ liên quân, qua đó nhất trí đưa ra mức chia sẻ công bằng và đôi bên cùng chấp thuận. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đều có chung quan điểm phải đạt được thỏa thuận Hiệp định SMA lần thứ XI trước khi hiệp định lần thứ X hết hiệu lực.Seoul và Washington nhất trí hợp tác, kết hợp hài hòa giữa chính sách "phương Nam mới" của Chính phủ Hàn Quốc và chiến lược "Ấn Độ-Thái Bình Dương" của Mỹ, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hợp tác ở các lĩnh vực đa dạng khác như vũ trụ, không gian mạng, công nghiệp quốc phòng.Cuối cùng, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước nhất trí hợp tác chặt chẽ để sớm di dời căn cứ quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, hoàn trả khu đất căn cứ cũ cho Seoul.