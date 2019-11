Doanh thu DRAM toàn cầu tăng nhẹ sau một năm

Photo : YONHAP News

Thị trường bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) đã tăng trưởng nhẹ sau một năm chững lại kể từ quý IV năm ngoái.Theo kết quả báo cáo gần đây của hãng DRAMeXchange/TrendForce, tổ chức điều tra thị trường lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) có trụ sở tại Đài Loan, doanh thu của DRAM toàn thế giới trong quý III năm nay đạt hơn 15,44 tỷ USD, tăng 4,1% so với quý trước.Theo DRAMeXchange, nguyên nhân doanh thu DRAM tăng là do nguồn cung tăng vọt trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp vội vã xuất hàng để tránh bị áp mức thuế quan mới của Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump.Cụ thể, trong quý III vừa qua, doanh số DRAM của hãng Samsung đạt 8.297,1 tỷ won (gần 7,12 tỷ USD), chiếm 46,1% thị phần toàn cầu. Đây cũng là con số cao nhất của Samsung trong hơn hai năm qua. Hãng SK Hynix chiếm 28,6% thị phần toàn cầu. Như vậy, thị phần DRAM của doanh nghiệp Hàn Quốc lên tới 74,7%.Tuy nhiên, doanh thu DRAM toàn cầu trong quý III vẫn chỉ bằng một nửa của cùng kỳ năm ngoái. Doanh số DRAM của Samsung giảm tới 44% so với một năm trước.DRAMeXchange cho biết giá bán DRAM giảm 20% đã khiến lợi nhuận doanh nghiệp của Samsung giảm tới 33%. Dự đoán Samsung sẽ không điều chỉnh giá thêm nữa trong thời gian tới.