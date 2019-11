Hàn Quốc sẽ tiếp tục thảo luận với nước liên quan về Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo Hàn-Nhật

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 21/11 đã mở cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Chung Eui-yong, thảo luận về Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật.Hội đồng an ninh quốc gia đã tiến hành xem xét những nỗ lực ngoại giao của Chính phủ nhằm giải quyết các vấn đề nổi cộm trong quan hệ Hàn-Nhật. Phủ Tổng thống quyết định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nước liên quan, đồng thời tiến hành thảo luận phương án đối phó với mọi tình huống phát sinh trong thời gian tới.Tới 12 giờ đêm 22/11, GSOMIA sẽ chính thức hết hiệu lực. Chính phủ Hàn Quốc được cho là vẫn đang gấp rút đàm phán ngầm với Nhật Bản tới phút cuối cùng.Lập trường trên cho thấy nội bộ Phủ Tổng thống đã xác định lập trường theo hướng chấm dứt Hiệp định, nhưng sẽ vẫn nỗ lực ngoại giao đến phút chót để khiến Nhật Bản thay đổi thái độ.Trong một diễn biến liên quan, trình diện tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất thuộc Quốc hội cùng ngày, Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa cho biết Hiệp định GSOMIA sẽ chấm dứt cuối ngày 22/11 nếu Nhật Bản vẫn không thay đổi thái độ.