Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do tuyên bố biểu tình tuyệt thực

Photo : YONHAP News

Chủ tịch đảng đối lập Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn ngày 20/11 đã tuyên bố sẽ biểu tình tuyệt thực vô thời hạn trước Phủ Tổng thống để chỉ trích sự thất bại trong chính sách điều hành quốc gia của Chính phủ.Chủ tịch Hwang yêu cầu Tổng thống Moon Jae-in gỡ bỏ quyết định chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật, rút lại dự luật bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri, và dự luật thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng.Ông Hwang tuyên bố sẽ từ bỏ tất cả, sẵn sàng đấu tranh, quyết tâm cải cách và đổi mới.Trước lời tuyên bố biểu tình tuyệt thực bất ngờ trên, phần lớn nghị sĩ đảng Hàn Quốc tự do cho rằng Chủ tịch Hwang đã đi một nước cờ phân định thắng thua.Trong khi đó, các đảng còn lại đều đồng loạt lên án hành động của Chủ tịch Hwang Kyo-ahn. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành gọi đây là hành động "tuyệt thực phiền phức", qua đó kêu gọi đảng Hàn Quốc tự do hợp tác đạt thành quả trong thời gian còn lại của Quốc hội khóa XX. Đảng Tương lại chính nghĩa nhận định có vẻ đảng Hàn Quốc tự do đang muốn đặt cược với Chính phủ hòng giải quyết khủng hoảng về vai trò lãnh đạo trong nội bộ đảng.