Chính giới công kích lẫn nhau xoay quanh Hiệp định GSOMIA

Chính giới Hàn Quốc đang bất đồng ý kiến sâu sắc xoay quanh Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật, sẽ hết hiệu lực đêm 22/11.Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Hae-chan nhấn mạnh dù Hiệp định GSOMIA có ý nghĩa quan trọng về mặt an ninh, nhưng không đến mức "không có không được". Hàn Quốc và Nhật Bản đã duy trì hiệp định này trên phương diện phối hợp song phương. Tuy nhiên, giờ đây Tokyo không còn tin tưởng Seoul nữa, thì Hàn Quốc cũng không thể chia sẻ thông tin quân sự với nước này.Ông Lee nhấn mạnh trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Nhật Bản trong việc chấm dứt hiệp định này. Việc một số hãng truyền thông đưa tin Hiệp định GSOMIA ảnh hưởng mạnh tới cả quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ là thổi phồng quá mức, sai sự thật.Đặc biệt, Chủ tịch đảng cầm quyền nhấn mạnh Hiệp định GSOMIA được ký vào tháng 11 năm 2016, trước thềm vụ luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye, nên đây không phải là một hiệp định "chính thống".Ngược lại, đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập lớn nhất Quốc hội, cho rằng việc Chính phủ hủy hiệp định này sẽ uy hiếp tới chính người dân, qua đó yêu cầu Tổng thống Moon Jae-in rút lại quyết định.Trong ngày tuyệt thực thứ ba, Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân rằng quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đang đứng trên bờ vực do Chính phủ chấm dứt Hiệp định GSOMIA.Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao và thống nhất Quốc hội Yoon Sang-hyun (đảng Hàn Quốc tự do) lập luận rằng Hiệp định GSOMIA không chỉ là vấn đề riêng của quan hệ Hàn-Nhật, mà liên quan tới cả quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Phá vỡ hiệp định này cũng chính là phá vỡ niềm tin với các bên.Chủ tịch đảng Tương lai chính nghĩa Sohn Hak-kyu cho rằng Chính phủ cần thỏa thuận với Nhật Bản về vấn đề bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, nguyên nhân sâu xa dẫn tới việc chấm dứt hiệp định GSOMIA.