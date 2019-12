Việt Nam trục xuất 10 người tị nạn Bắc Triều Tiên về Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết mới đây, 10 người tị nạn trốn khỏi Bắc Triều Tiên đã bị chính quyền Việt Nam bắt giữ và trục xuất về Trung Quốc.Những người miền Bắc bỏ trốn trên được cho là đã rời Trung Quốc, vượt biên sang Việt Nam và bị các cơ quan chức năng Việt Nam bắt giữ tại khu vực biên giới Bắc Trung Bộ, tiếp giáp với Lào, ngày 29/11 vừa qua.Trả lời phỏng vấn với VOA, ông Jung Peter, đại diện tổ chức nhân đạo "Công lý cho Bắc Triều Tiên" (Justice for North Korea) của Hàn Quốc cho biết trong 10 người bỏ trốn có một trẻ em cơ nhỡ khoảng 10 tuổi, hai nam giới độ tuổi 20 và 7 phụ nữ từ 20 đến 50 tuổi.Chính phủ Hàn Quốc ngày 30/11 cho biết ngày 21/11, nhóm người này đã vượt biên từ Trung Quốc sang Việt Nam theo hướng dẫn của người môi giới. Hai ngày sau đó, trong quá trình di chuyển sang Lào, nhóm người này đã bị cơ quan chức năng Việt Nam bắt giữ, điều tra, và trục xuất về Trung Quốc ngày 28/11. Tuy nhiên, sáng 29/11, nhóm người này tiếp tục vượt biên sang Việt Nam theo lộ trình cũ và lại bị bắt giữ.Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên, Chính phủ Hàn Quốc đã liên lạc với các cơ quan chức năng nước sở tại để xác nhận sự việc, đồng thời yêu cầu ban lệnh cấm cưỡng ép hồi hương những người trên. Chính phủ hiện đang nỗ lực giúp những người tị nạn miền Bắc ở nước ngoài không bị cưỡng chế hồi hương và có thể đến nơi họ mong muốn.Để đảm bảo an toàn tính mạng cho những người tị nạn miền Bắc và giữ gìn quan hệ ngoại giao với các nước sở tại, Chính phủ không cung cấp thêm các thông tin liên quan.Một quan chức Chính phủ cho biết Bộ Ngoại giao hiện đang thảo luận với các nước liên quan để đảm bảo an toàn tính mạng cho những người tị nạn Bắc Triều Tiên bị bắt giữ.