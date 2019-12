Tổng thống dự lễ truy điệu nhân viên cứu hỏa hy sinh trong vụ rơi trực thăng cứu hộ

Photo : YONHAP News

Tổng thống Moon Jae-in ngày 10/12 đã tham dự lễ truy điệu những nhân viên cứu hỏa hy sinh trong vụ rơi máy bay trực thăng cứu hộ trên biển gần đảo Dokdo, do Giám đốc Cơ quan phòng cháy chữa cháy chủ trì.Trong diễn văn truy điệu, Tổng thống Moon Jae-in ca ngợi 5 nhân viên cứu hỏa hy sinh đã không quản ngại khó khăn, sẵn sàng vượt biển, lên đường làm nhiệm vụ ở cực Đông. Toàn thể nhân dân sẽ mãi ghi nhớ tinh thần làm việc cao cả của họ.Tổng thống nhấn mạnh quốc gia tồn tại là để bảo vệ an toàn và sinh mạng cho người dân. Đối với những người dân chờ được cứu hộ, những nhân viên cứu hỏa chính là "quốc gia". Họ đã đại diện cho quốc gia, đáp ứng sự tin tưởng của người dân là sẽ được cứu hộ bất cứ lúc nào, chỉ cần gọi đến Tổng đài cứu hộ khẩn cấp 119. Tổng thống lần lượt gọi tên từng người đã hy sinh và ca ngợi họ là những anh hùng.Cuối tháng 10 vừa qua, một trực thăng cứu hộ của Cơ quan phòng cháy chữa cháy đã bị rơi trên vùng biển gần đảo Dokdo khi đang trên đường di chuyển bệnh nhân vào đất liền cấp cứu. Tai nạn đã khiến 5 nhân viên cứu hỏa và hai người dân thiệt mạng, vẫn còn hai nhân viên và một người dân thường mất tích.Cả 5 nhân viên xấu số được trao tặng huân chương và an táng tại Nghĩa trang quốc gia thành phố Daejeon.