Hội đồng bảo an sẽ thảo luận về động thái khiêu khích tên lửa của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sẽ thảo luận về chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên vào ngày 11/12.Trước đó, Reuters cho biết có thể Mỹ sẽ đề nghị Hội đồng bảo an thảo luận về việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa, và khả năng miền Bắc tiếp tục khiêu khích trong tuần này.Trong năm nay, mặc dù miền Bắc liên tiếp phóng tên lửa, nhưng Mỹ đã hết sức "kiệm lời", tránh đưa ra lập trường chính thức. Khi Hội đồng bảo an họp kín sau vụ Bắc Triều Tiên phóng tên lửa tầm ngắn hoặc tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, hay khi các nước châu Âu ra tuyên bố chung lên án động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng, Mỹ đều "lùi lại phía sau". Tuy nhiên, phản ứng của Mỹ lần này khác hẳn phản ứng với các động thái khiêu khích trước của miền Bắc.Trong buổi họp báo tuần trước, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Kelly Craft bày tỏ lo ngại sâu sắc về các vụ phóng tên lửa liên tiếp của Bình Nhưỡng. Một quan chức Liên hợp quốc cho biết các nước thành viên Hội đồng bảo an đều nhất trí cần thảo luận các động thái khiêu khích hiện nay của Bắc Triều Tiên. Theo quan chức này, việc Mỹ đề nghị triệu tập cuộc họp của Hội đồng bảo an là nhằm thúc đẩy tiến trình đối thoại Mỹ-Triều sớm đạt tiến triển, thoát khỏi cục diện bế tắc.Ngày 8/12, Bắc Triều Tiên tuyên bố một ngày trước, nước này đã tiến hành thành công "một vụ thử nghiệm trọng đại" tại bãi thử tên lửa xã Dongchang (huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan). Sau đó, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ có thể mất tất cả nếu tiếp tục hành động thù địch với Washington.