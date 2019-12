Máy bay trinh sát Mỹ bay trên không phận bán đảo Hàn Quốc ở độ cao 15 km

Photo : YONHAP News

Trang theo dõi hàng không dân sự Aircraft Spots ngày 11/12 cho biết máy bay trinh sát RQ-4 Global Hawk của Không quân Mỹ đã bay trên không phận phía Nam tỉnh Gyeonggi ở độ cao 15,8 km. Động thái này được phân tích là nhằm tăng cường giám sát, theo dõi các động thái khiêu khích, thử nghiệm vũ khí của Bắc Triều Tiên.Global Hawk là máy bay không người lái tầm cỡ "vệ tinh trinh sát", thường bay ở độ cao 20 km so với mặt đất, trang bị radar và thiết bị thăm dò tia hồng ngoại, có thể phân biệt được các vật thể kích thước nhỏ tới 0,3m trên mặt đất.Thời gian tác chiến của máy bay này là từ 38-42 phút, bán kính tác chiến 3.000 km, tức là có thể giám sát khu vực toàn bộ bán đảo Hàn Quốc.Việc Mỹ điều động máy bay trinh sát này tới không phận phía Nam tỉnh Gyeonggi, gần biên giới liên Triều, là khá hiếm thấy. Trong thời gian qua, Mỹ chưa từng tiết lộ máy bay này đã bay trên không phận bán đảo Hàn Quốc.Lần này, thông tin bay của Global Hawk rò rỉ được cho là do Mỹ cố ý, nhằm gia tăng sức ép với Bắc Triều Tiên. Thông thường, các máy bay trinh sát không bật thiết bị định vị nên khó bị phát hiện.Quân đội Mỹ liên tiếp điều động máy bay trinh sát tới không phận bán đảo Hàn Quốc những ngày qua, sau vụ thử nghiệm động cơ tên lửa của Bắc Triều Tiên ở bãi thử tên lửa Dongchang (huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan).Máy bay trinh sát Rivet Joint (RC-135W) của Không quân Mỹ đã bay trên không phận bán đảo Hàn Quốc trong hai ngày 9 và 11/12.Một ngày trước, máy bay trinh sát E-8C Joint STARS (J-STARS) của Mỹ đã tác chiến trên không phận bán đảo Hàn Quốc ở độ cao 10.058m. Máy bay này cũng đã xuất hiện trên bầu trời bán đảo Hàn Quốc ngày 27/11 và 3/12.Bắc Triều Tiên tự đặt ra thời hạn đàm phán Mỹ-Triều là cuối năm nay. Ngày 8/12, nước này còn tuyên bố đã tiến hành "một vụ thử nghiệm trọng đại", đẩy cao căng thẳng Mỹ-Triều. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa miền Bắc sẽ mất tất cả nếu hành động thù địch với Washington. Chính phủ Mỹ đã yêu cầu triệu tập cuộc họp Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về vấn đề Bắc Triều Tiên trong tuần này.