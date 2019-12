Photo : YONHAP News

Ủy ban hoạch định chính sách trực tiếp dưới quyền Tổng thống ngày 12/12 công bố "Tầm nhìn 2045 về quốc gia bao trùm đổi mới". Tầm nhìn bao gồm 4 chiến lược là "Cuộc sống ổn định và đẳng cấp", "Đảm bảo động lực tăng trưởng tương lai", "Chủ nghĩa dân chủ phân quyền", và "Môi trường bền vững", cùng 22 bài toán cụ thể.Chiến lược "Cuộc sống ổn định và đẳng cấp" tương ứng với lĩnh vực xã hội. Trong đó, Ủy ban đề xuất kế hoạch xây dựng quốc gia phúc lợi bao trùm, với mức chi tiêu phúc lợi tương đương các quốc gia phát triển.Theo Ủy ban, chi tiêu phúc lợi của Hàn Quốc hiện nay vẫn ở mức thấp so với nhu cầu xã hội, bằng một nửa so với bình quân các nước Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Ủy ban hoạch định chính sách đặt mục tiêu nâng chi tiêu phúc lợi của Hàn Quốc cao hơn bình quân OCED tới năm 2045.Để đảm bảo nguồn thu thuế cần thiết cho chi tiêu Chính phủ, Ủy ban đề xuất kế hoạch tăng cường tính công bằng của chế độ thu thuế, nâng thuế doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, từ đó nâng 4-5% tỷ lệ tổng thu ngân sách trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Ủy ban nêu ý tưởng xúc tiến đạt thỏa thuận toàn dân về việc tăng dần các loại thuế trong vòng 5 năm tới. Tầm nhìn 2045 cũng đề ra nhiều bài toán cụ thể khác ở lĩnh vực xã hội, như đối phó với hiện tượng tỷ lệ sinh thấp, xã hội già hóa, bình đẳng giới, giáo dục bậc cao.Chiến lược "Đảm bảo động lực tăng trưởng tương lai" tương đương lĩnh vực kinh tế, với các bài toán cân bằng xuất khẩu và tiêu thụ nội địa; bồi dưỡng ba ngành công nghiệp mới là y sinh học, xe ô tô tương lai, chíp bán dẫn hệ thống; đổi mới nghiên cứu và phát triển; quốc gia khởi nghiệp toàn cầu.Chiến lược "Chủ nghĩa dân chủ phân quyền" tập trung vào lĩnh vực chính trị, đề ra các bài toán xây dựng nền dân chủ đặt trọng tâm vào người dân, tăng cường sự tham gia của người dân, phát triển cân bằng giữa các địa phương.Về chiến lược "Môi trường bền vững", Ủy ban hoạch định chính sách đặt mục tiêu xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, dựa trên tuần hoàn tài nguyên bền vững, chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch và an toàn.Với tầm nhìn trên, Ủy ban hoạch định chính sách dự báo tới năm 2045, GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc sẽ đạt trên 60.000 USD."Tầm nhìn 2045 về quốc gia bao trùm đổi mới" được xây dựng theo chỉ thị của Tổng thống Moon Jae-in. Tại Hội nghị chiến lược quốc gia bao trùm tháng 9 năm ngoái, Tổng thống đã yêu cầu thiết lập lộ trình trung và dài hạn, mở rộng tầm nhìn quốc gia bao trùm từ chính sách xã hội sang toàn bộ các lĩnh vực khác.