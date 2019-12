Nghệ sĩ từ 28 tới 30 tuổi chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự có thể được cấp phép lưu diễn nước ngoài

Photo : YONHAP News

Trong thời gian tới, những nghệ sĩ văn hóa đại chúng chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự có thể hoạt động ổn định ở nước ngoài cho đến 30 tuổi.Theo chỉ thị sửa đổi của Cơ quan quản lý nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự (MMA) về "Quy định cấp phép du lịch nước ngoài cho đối tượng phải thi hành nghĩa vụ quân sự", những nghệ sĩ sau 27 tuổi muốn công diễn ở nước ngoài, giúp nâng tầm vị thế quốc gia, sẽ được cấp phép du lịch nước ngoài nếu được Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch đề xuất.Tại buổi giải thích cơ chế mới trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật đại chúng do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức ngày 11/12, một quan chức MMA cho biết lần này, những căn cứ cấp phép đã được quy định thành văn bản, tạo điều kiện để các công ty giải trí lên kế hoạch biểu diễn trước, tăng tính minh bạch hành chính trong nghĩa vụ quân sự.Theo luật hiện hành, những đối tượng trên 25 tuổi chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự nếu muốn hoạt động ở nước ngoài phải được Giám đốc Cơ quan quản lý nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự cấp phép du lịch ngắn hạn.Theo quy định trước khi sửa đổi, những đối tượng từ 25 đến 27 tuổi (28 tuổi nếu đang theo học tiến sĩ) được cấp phép tổng cộng 5 lần trong hai năm, thời hạn 6 tháng mỗi lần. Do đó, những đối tượng trên 28 tuổi khó có thể xin phép công diễn nước ngoài do thiếu các căn cứ, quy định rõ ràng.Giờ đây, những đối tượng từ 28 đến 30 tuổi, nếu được Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch giới thiệu là "người muốn biểu diễn ở nước ngoài để giúp nâng cao vị thế quốc gia", sẽ được cấp phép lưu diễn nước ngoài. Tuy nhiên, thời hạn hoạt động ở nước ngoài chỉ được tối đa ba tháng mỗi lần, không giới hạn số lần cấp phép. Trường hợp hết hạn ba tháng và phải gia hạn thêm có thể đăng ký gia hạn trực tuyến từ nước ngoài.Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cũng cho biết đang xúc tiến phương án gia hạn thời gian hiệu lực hộ chiếu của những đối tượng chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự được Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch đề xuất, từ một năm như hiện hành lên tối đa ba năm. Đồng thời, Bộ cũng đang cân nhắc phương án gia hạn tối đa ba năm cho những nghệ sĩ từ 25 tới 27 tuổi, và từng năm một cho những người trên 28 tuổi.