Samsung đầu tư thêm 8 tỷ USD vào nhà máy chíp bán dẫn ở Tây An, Trung Quốc

Hãng điện tử Samsung sẽ đầu tư thêm 8 tỷ USD cho nhà máy sản xuất chíp bán dẫn tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.Giới doanh nghiệp và truyền thông Trung Quốc ngày 12/12 cho biết Phó Chủ tịch hãng điện tử Samsung Kang Bong-yong đã có cuộc gặp với lãnh đạo thành phố Tây An. Ông Kang cho biết giai đoạn đầu tư thứ hai quy mô 8 tỷ USD cho nhà máy chíp bán dẫn 2 của Samsung ở Tây An đã khởi động thuận lợi.Tới thăm nhà máy chíp bán dẫn Samsung ở Tây An hồi tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết tổng quy mô của dự án là 15 tỷ USD, đã được đầu tư 7 tỷ USD, và Samsung sắp sửa đầu tư thêm 8 tỷ USD.Năm 2017, Samsung từng tuyên bố sẽ đầu tư 7 tỷ USD trong vòng 3 năm cho nhà máy chíp bán dẫn 2 ở Tây An. Nhà máy đã được khởi công đầu năm ngoái, dự kiến hoàn công cuối năm nay. Dự kiến Samsung sẽ dùng khoản đầu tư thêm để tối ưu hóa các công đoạn sản xuất.Nhà máy Samsung tại Tây An là cơ sở sản xuất chíp nhớ tại nước ngoài duy nhất của Samsung. Dự kiến nhà máy 2 sẽ sản xuất đại trà bộ nhớ V-NAND flash 3D.Samsung kỳ vọng nhà máy này sẽ giúp nâng cao năng lực chế tạo và đáp ứng nhu cầu của thị trường Trung Quốc, khách hàng lớn nhất của bộ nhớ NAND flash, cũng là địa bàn sản xuất của các doanh nghiệp di động, công nghệ thông tin toàn cầu. Thị trường NAND flash được dự báo tăng trưởng 19% trong năm sau.