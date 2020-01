Lượng tuyết rơi tháng 12 năm 2019 thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Thời tiết mùa đông Hàn Quốc năm nay đang ấm áp hơn mọi năm. Tại các thành phố lớn, trong đó có Seoul, tháng 12 năm ngoái hầu như không có tuyết rơi.Cục khí tượng thủy văn Hàn Quốc đã tiến hành phân tích lượng tuyết rơi trên cả nước, cho biết lượng tuyết rơi trong tháng 12 năm ngoái đạt mức thấp kỷ lục kể từ khi cơ quan này bắt đầu quan trắc khí tượng trên toàn quốc năm 1973.Lượng tuyết rơi trung bình trên cả nước trong tháng 12 năm 2019 là 0,3 cm. Ở thành phố Seoul, Incheon, Daejeon, Gwangju, tuyết tan ngay sau khi rơi xuống đất, nên không ghi nhận được lượng tuyết đóng băng.Tổng lượng mưa và tuyết trong tháng trước tương tự mọi năm, nhưng chủ yếu là mưa. Nhiệt độ bình quân trên cả nước tháng 12 năm ngoái là 2,8 độ C, cao hơn 1,3 độ C so với mọi năm, thời tiết ấm áp dẫn tới khó có tuyết rơi.Nhiệt độ khu vực Siberia (Nga), nơi quyết định cái lạnh tại bán đảo Hàn Quốc, cao hơn so với mọi năm. Do đó, ảnh hưởng của khối áp cao từ khu vực này tới bán đảo Hàn Quốc cũng suy yếu đi. Trong khi đó, nhiệt độ nước biển tại Tây Thái Bình Dương, phía Nam Hàn Quốc, lại cao hơn mọi năm 1 độ C, đóng vai trò ngăn chặn khối khí lạnh phương Bắc.Cục khí tượng và thủy văn dự báo trong thời gian ba ngày từ 6/1, khi các đám mây gây mưa, tuyết di chuyển dọc cả nước, phần lớn các địa phương sẽ có mưa, nhưng chỉ có khu vực núi cao tỉnh Gangwon là có tuyết rơi, lượng tuyết có thể lên tới 50 cm.