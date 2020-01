33 nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến khởi kiện tập thể doanh nghiệp Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Những nạn nhân từng bị thực dân Nhật cưỡng ép lao động tại khu vực thành phố Gwangju và tỉnh Nam Jeolla đã khởi kiện tập thể lên Tòa án thành phố Gwangju. Đây là vụ kiện tập thể lần thứ hai, sau vụ kiện đầu tiên của 54 nạn nhân tại hai địa phương này hồi tháng 4 năm ngoái.Nhóm luật sư vì một xã hội dân chủ, đại diện cho các nạn nhân, ngày 14/1 đã tổ chức một buổi họp báo tại Gwangju, cho biết 33 nạn nhân đã trình đơn kiện lên Tòa án, yêu cầu các doanh nghiệp tội phạm chiến tranh của Nhật Bản bồi thường thiệt hại về hành vi cưỡng ép lao động thời chiến.6 doanh nghiệp Nhật Bản bị khởi kiện là Công ty than và tàu thuyền Hokkaido, Công ty khai thác khoáng sản Mitsubishi, công ty công nghiệp nặng Mitsubishi, công ty khai thác khoáng sản Mitsui, công ty xây dựng Nishimatsu, và công ty công nghiệp nặng Kawasaki.Trong số 33 nguyên đơn tham gia vụ kiện, chỉ có 2 người còn sống, 31 người đã qua đời do gia quyến đại diện, cũng đều đã cao tuổi.Trong số các doanh nghiệp bị khởi kiện, công ty than và tàu thuyền Hokkaido đã phá sản, khó bồi thường được cho các nạn nhân. Nhóm luật sư giải thích các nạn nhân và gia quyến khởi kiện công ty này với mục đích được khôi phục danh dự và nhận lời xin lỗi chính thức, chứ không phải để lấy tiền an ủi.Tòa án hiện vẫn đang trì hoãn phiên xét xử vụ kiện tập thể lần thứ nhất của các nạn nhân, do vẫn chưa chuyển được hồ sơ vụ án cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Nhóm các luật sư hối thúc Chính phủ và doanh nghiệp Nhật Bản sớm thừa nhận trách nhiệm, thành lập hội đồng chung giữa hai nước để giải quyết vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.