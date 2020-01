Công tác điều tra chủ tàu Katrin vi phạm cấm vận Bắc Triều Tiên vẫn chưa có kết quả

Photo : YONHAP News

Cảnh sát biển thành phố Busan ngày 16/1 cho biết vẫn đang tiến hành điều tra chủ tàu người Nga của tàu "Katrin" treo cờ Panama, chở 1.014 tấn chế phẩm dầu mỏ. Quá trình điều tra đã kéo dài từ tháng 3 năm ngoái.Tàu Katrin bị nghi ngờ đã ba lần chuyển tải chế phẩm dầu mỏ cho tàu của Bắc Triều Tiên từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2018, trong đó có một lần chuyển tải cho tàu "Kum Jin Gang 3" của miền Bắc vào ngày 17/7/2018 tại cảng Chongjin. Tàu Kum Jin Gang 3 nằm trong danh sách cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Sau khi kết thúc điều tra đợt một vào tháng 3 năm ngoái, chủ tàu người Nga của tàu Katrin đã về nước. Người này đã liên tiếp từ chối yêu cầu tái nhập cảnh của Cảnh sát biển Hàn Quốc, nhưng sau đó đã quay trở lại Hàn Quốc đầu tháng 5 năm ngoái, và vẫn đang bị điều tra. Cảnh sát biển đã nhiều lần gia hạn cấm xuất cảnh đối với người này để điều tra, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả.Chủ tàu người Nga bác bỏ mọi nghi ngờ, cho rằng hình ảnh vệ tinh ghi lại hoạt động chuyển tải chế phẩm dầu mỏ của tàu Katrin với tàu miền Bắc đã bị ngụy tạo.Tàu Katrin đã bị phá dỡ vào tháng 7 năm ngoái theo đề nghị từ chính chủ tàu, do tất cả các thuyền viên trên tàu đều đã bỏ đi, thêm vào đó là gánh nặng về các chi phí neo đậu tàu. Chính phủ Hàn Quốc đã thảo luận với các nước thành viên Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an, trong đó có Mỹ, nhận định việc phá dỡ tàu không gây trở ngại cho quá trình điều tra, nên đã phê chuẩn phá dỡ.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khi đó nhấn mạnh việc phá dỡ tàu là một thông điệp cảnh cáo cứng rắn đối với những hành vi vi phạm cấm vận của Liên hợp quốc. Số tiền chủ tàu nhận được sau khi phá dỡ chỉ khoảng 30 triệu won (25.900 USD).Hiện tại, khó có thể tìm thêm chứng cứ cần thiết để củng cố nghi ngờ với chủ tàu người Nga, do thiết bị "GPS Plotter" sử dụng vệ tinh nhân tạo để định vị tàu đã bị tắt tính năng tự lưu ngay từ đầu, dung lượng cũng đã đầy, không thể khôi phục.Một quan chức Cảnh sát biển cho biết sẽ sớm chuyển hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát trong thời gian sớm nhất.