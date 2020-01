Seoul xem xét phương án cho phép du lịch khách lẻ tới Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc ngày 17/1 cho biết để thúc đẩy giao lưu liên Triều, Seoul đang xem xét phương án cho phép công dân tới Bắc Triều Tiên du lịch thông qua một nước thứ ba, ví dụ như Trung Quốc, chỉ cần có visa do miền Bắc cấp.Hiện chưa có tiền lệ công dân miền Nam du lịch riêng lẻ tại Bắc Triều Tiên thông qua một nước thứ ba. Tuy nhiên, đã có một số trường hợp công dân Hàn Quốc có quyền cư trú vĩnh viễn tại Mỹ du lịch miền Bắc thông qua các công ty lữ hành.Nếu phương án trên được thực hiện, người dân Hàn Quốc sẽ có thể mua tour du lịch Bắc Triều Tiên thông qua một công ty lữ hành ở nước thứ ba, nhận visa do chính quyền miền Bắc cấp là có thể thăm Bắc Triều Tiên.Trong thời gian qua, nếu công dân Hàn Quốc muốn thăm Bắc Triều Tiên với mục đích giao lưu xã hội, văn hóa, viện trợ nhân đạo theo hình thức quá cảnh tại Trung Quốc, thì phải có giấy mời và visa do cơ quan chức năng miền Bắc cấp. Quy trình phê chuẩn thường mất khoảng một tuần. Nếu sắp tới chỉ cần visa mà không cần thư mời, thì thời gian phê chuẩn sẽ có thể rút ngắn lại.Trong giai đoạn đầu, Chính phủ sẽ tập trung phê chuẩn các chuyến du lịch riêng lẻ tới miền Bắc ở quy mô nhỏ, đối tượng là thành viên các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên. Hiện tại, Chính phủ đang ưu tiên xúc tiến dự án tổ chức thăm lại cố hương cho các gia đình bị ly tán thông qua nước thứ ba.Các động thái trên cho thấy Chính phủ Hàn Quốc nhận định đã tới lúc thay đổi cách tiếp cận cũ trong vấn đề du lịch Bắc Triều Tiên là chỉ dựa vào đặc thù quan hệ liên Triều.Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Noh Young-min ngày 16/1 nhấn mạnh tuyến du lịch tới núi Geumgang, miền Bắc, hay tour du lịch khách lẻ tới Bắc Triều Tiên không vi phạm cấm vận của Liên hợp quốc, có thể triển khai bất cứ lúc nào.Tuy nhiên, vấn đề này phụ thuộc vào sự hưởng ứng của miền Bắc. Sau thất bại của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội tháng 2 năm ngoái, Bắc Triều Tiên đang khép cánh cửa giao lưu, hợp tác liên Triều.