Sản xuất, tiêu thụ nội địa, xuất khẩu ô tô đồng loạt giảm trong năm 2019

Photo : KBS News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 16/1 công bố số liệu sơ bộ về ngành công nghiệp ô tô trong năm 2019, trong đó sản xuất ô tô giảm 1,9%, tiêu thụ nội địa giảm 1,8%, lượng xe xuất khẩu giảm 1,9%.Trong năm ngoái, các doanh nghiệp ô tô Hàn Quốc sản xuất tổng cộng 3.951.000 xe, giảm 1,9% so với năm 2018. Tuy nhiên, mức giảm của Hàn Quốc vẫn thấp so với các quốc gia lớn khác như Trung Quốc (giảm 9%), Mỹ (giảm 3,1%), Đức (giảm 13,5%), và Ấn Độ giảm 13,3% (tính từ tháng 1 đến tháng 11 năm ngoái).Trong năm ngoái, đã có 1.780.000 xe ô tô được bán ra trong nước, giảm 1,8%.Xuất khẩu ô tô trong năm 2019 đạt 2.302.000 chiếc, giảm 1,9% so với một năm trước. Trong đó, xuất khẩu ô tô thân thiện môi trường, như ô tô điện và các dòng xe thể thao đa dụng (SUV), lại tăng. Đây là những loại xe giá thành tương đối đắt. Do đó, dù sản lượng xuất khẩu giảm, nhưng kim ngạch xuất khẩu ô tô đạt 43,07 tỷ USD, tăng 5,3%, cao nhất từ sau năm 2015. Trong đó, xuất khẩu xe SUV đạt 1.476.000 chiếc, cao kỷ lục.Lượng xe ô tô thân thiện môi trường bán ra trong nước đạt 140.311 chiếc, tăng 13,5%. Xuất khẩu loại xe này đạt 258.669 chiếc, tăng 31,7%, đều là những con số cao kỷ lục.