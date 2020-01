Khí thải ô tô và phát điện bằng than đá ảnh hưởng mạnh tới bụi siêu mịn tại Seoul và Bắc Kinh

Photo : YONHAP News

Kết quả nghiên cứu tiến hành từ năm 2017 của nhóm nghiên cứu chung Hàn-Trung về chất lượng không khí cho thấy giao thông và phát điện bằng than đá ảnh hưởng mạnh tới việc phát sinh bụi siêu nhỏ tại hai thủ đô của Hàn Quốc và Trung Quốc.Theo kết quả nghiên cứu do Viện nghiên cứu môi trường quốc gia (NIER) thuộc Bộ Môi trường Hàn Quốc ngày 22/1 công bố, thành phần bụi siêu mịn ở Seoul và Bắc Kinh tương tự nhau, gồm amoni nitrat, amoni sunfat, vật chất hữu cơ. Cụ thể, thành phần amoni nitrat ở Bắc Kinh chiếm 22%, amoni sunfat chiếm 11%, vật chất hữu cơ chiếm 44%. Ngược lại, tỷ lệ amoni nitrat ở Seoul là 25%, amoni sunfat là 25%, vật chất hữu cơ là 28%.Tỷ lệ amnoi nitrat liên quan tới khí thải xe ô tô ở hai thành phố là tương tự nhau. Tuy nhiên, tỷ lệ amoni sunfat liên quan tới hoạt động đốt cháy than đá, dầu mỏ ở Bắc Kinh chỉ bằng một nửa Seoul, còn tỷ lệ vật chất hữu cơ ở Bắc Kinh gấp 1,5 lần Seoul.Tỷ lệ amoni nitrat ở Bắc Kinh năm 2017, khi đô thị này xảy ra tình trạng bụi siêu nhỏ nồng độ cao, đã tăng hơn 10%, ở Seoul tăng khoảng 22%, được phân tích là do sự gia tăng bụi siêu nhỏ từ các phương tiện giao thông.Viện nghiên cứu môi trường quốc gia giải thích trong thời gian qua, Chính phủ Trung Quốc đã giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, thực hiện chính sách tái cơ cấu năng lượng, khiến tỷ lệ amoni nitrat và amoni sunfat giảm. Tuy nhiên, tỷ lệ các vật chất hữu cơ ở Bắc Kinh lại tăng cao vào mùa đông, thời điểm sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch.Viện nghiên cứu cho biết thành phần bụi siêu nhỏ ở các nơi trên thế giới thường tương tự nhau, nhưng tỷ lệ các chất cấu thành khác nhau tùy theo môi trường sống, sinh hoạt của người dân. Kết quả nghiên cứu lần này nhằm làm rõ nguyên nhân phát sinh bụi siêu nhỏ tại hai thành phố, sử dụng cho mục đích lập chính sách.Nhóm nghiên cứu Hàn-Trung ra mắt tháng 6 năm 2015. Sau đó, hai nước thành lập Trung tâm hợp tác môi trường Hàn-Trung năm 2018, Bộ trưởng Môi trường hai bên ký kết Kế hoạch Bầu trời xanh (về giảm bụi nhỏ) năm 2019, liên tục đẩy mạnh hợp tác về chính sách môi trường.