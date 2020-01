Chính phủ miễn nghiên cứu khả thi dự án xúc tiến đồng đăng cai Olympic 2032 liên Triều

Photo : YONHAP News

Trong cuộc họp Nội các ngày 22/1, Chính phủ đã thảo luận và thông qua dự thảo "Kế hoạch chạy đua giành quyền đồng đăng cai và xúc tiến tổ chức Olympic mùa hè Seoul-Bình Nhưỡng 2032", quyết định miễn quy trình nghiên cứu khả thi.Một số ý kiến cho rằng Chính phủ đã ra quyết định trên mà chưa xem xét tới tính bền vững về mặt tài chính. Phủ Tổng thống ngay lập tức phản bác rằng quyết định này căn cứ theo hướng dẫn về quản lý sự kiện quốc tế.Một quan chức cấp cao Phủ Tổng thống ngày 22/1 nhấn mạnh Thế vận hội là một sự kiện lớn, cần nhiều thời gian để chuẩn bị, ước tính chi phí cần thiết cũng như lợi ích từ việc đăng cai tổ chức. Do đó, Chính phủ đã tiến hành các quy trình cần thiết để xúc tiến chạy đua giành quyền đăng cai Olympic.Theo quan chức này, nếu một dự án được công nhận là dự án chính sách quốc gia thì có thể được miễn quy trình nghiên cứu khả thi.Theo quy định về chạy đua giành quyền đăng cai sự kiện quốc tế của Bộ Kế hoạch và tài chính, nếu tổng dự án có chi phí tổ chức trên 5 tỷ won (4,3 triệu USD) thì cơ quan chủ quản sự kiện phải tiến hành nghiên cứu khả thi do Viện nghiên cứu chính sách kinh tế đối ngoại thực hiện.Tuy nhiên, nếu sự kiện đó được quyết định là một "dự án chính sách quốc gia" trong cuộc họp Nội các do Tổng thống chủ trì thì có thể được miễn quy trình này.