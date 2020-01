WHO chưa tuyên bố virus Vũ Hán là dịch bệnh khẩn cấp toàn cầu

Photo : YONHAP News

Mặc dù đã công nhận dịch viêm phổi Vũ Hán là tình trạng khẩn cấp ở Trung Quốc, nhưng Tổ chức y tế thế giới (WHO) vẫn chưa tuyên bố đây là bệnh dịch đáng lo ngại toàn cầu.Sau hai ngày họp bàn, WHO ngày 23/1 (giờ địa phương) nhận định những trường hợp mắc bệnh ngoài Trung Quốc chưa nhiều, và cũng chưa có dấu hiệu dịch bệnh lan tràn tại những nước đã bị ảnh hưởng bởi virus corona chủng mới. Vì vậy, cơ quan này đã quyết định chưa tuyên bố đợt bùng nổ virus là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.Nếu tình trạng khẩn cấp toàn cầu được ban bố, nhiều cơ quan y tế thế giới sẽ tham gia vào công tác xử lý, kiểm soát dịch bệnh.Quyết định của WHO được đưa ra sau khi Chính phủ Trung Quốc xác nhận đã có 584 trường hợp mắc viêm phổi Vũ Hán, trong đó có 17 người tử vong. Tuy nhiên, con số tử vong và người nhiễm bệnh đã tăng vọt lên lần lượt 25 và hơn 800 vào sáng sớm 24/1 (giờ địa phương), chỉ 24 tiếng sau lần xác nhận trước đó.WHO dự kiến sẽ họp bàn lại trong 10 ngày tới để xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp, trong khi vẫn thúc giục Chính phủ Trung Quốc cập nhật chính xác thông tin xử lý tình hình dịch bệnh.