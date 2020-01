Chỉ số KOSPI giảm mạnh do tâm lý lo ngại dịch viêm phổi Vũ Hán

Photo : YONHAP News

Thị trường tài chính Hàn Quốc ngày 28/1 phủ bóng đen u ám do tâm lý lo ngại dịch viêm phổi Vũ Hán do virus corona chủng mới gây ra.Kết thúc phiên giao dịch cùng ngày, chỉ số sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) đạt 2.176,72 điểm, giảm mạnh tới 69,41 điểm (3,09%), rơi khỏi ngưỡng 2.180 điểm. Đây là mức giảm sâu nhất trong hơn một năm qua, kể từ sau mức giảm 98,94 điểm (4,44%) của phiên giao dịch 11/10/2018.Ngay từ khi mở cửa phiên giao dịch, chỉ số KOSPI đã đạt 2.192,22 điểm, giảm 53,91 điểm (2,4%) so với phiên giao dịch trước đó, sau đó tiếp tục giảm sâu trong suốt phiên giao dịch. Chỉ số này còn có lúc rơi khỏi ngưỡng 2.170 điểm, xuống còn 2.166,23 điểm.Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cùng ngày kết thúc ở mức 664,7 điểm, giảm 20,87 điểm (3,04%).Tại thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 523,2 tỷ won (444,4 triệu USD), tổ chức đầu tư cũng bán ròng 192,4 tỷ won (163,4 triệu USD). Ngược lại, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 668,6 tỷ won (568 triệu USD).Tỷ giá hối đoái won/USD giảm 8 won, đạt 1.176,7 won đổi 1 USD.