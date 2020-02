Chính phủ sẽ tăng cường các biện pháp bình ổn thị trường trước lo ngại về virus corona chủng mới

Photo : Getty Images Bank

Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh dù thị trường tài chính quốc tế biến động mạnh do lo ngại virus corona chủng mới lây lan gần đây, song vẫn còn khoảng cách rất xa với khủng hoảng kinh tế thực (real economy). Do đó, Chính phủ sẽ tích cực kiểm soát các hành vi gây xáo trộn thị trường tài chính, và áp dụng các biện pháp bình ổn thị trường phù hợp nếu các yếu tố bất an gia tăng.Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Kim Yong-beom ngày 4/2 đã chủ trì Hội nghị tài chính kinh tế vĩ mô mở rộng. Tại đây, Thứ trưởng Kim giải thích do tác động từ sự bùng phát của virus corona chủng mới, giá cổ phiếu và lãi suất trái phiếu của các nước lớn sụt giảm, đặc biệt là ở Trung Quốc. Trong khi đó, tâm lý ưu tiên cho các tài sản an toàn lại tăng.Ngoài ra, do lo ngại kinh tế Trung Quốc trì trệ sẽ tác động tới nền kinh tế thế giới, lãi suất trái phiếu của Mỹ kỳ hạn 3 tháng và kỳ hạn 10 năm đang có hiện tượng đảo ngược. Tức là lãi suất trái phiếu kỳ hạn 3 tháng đang cao hơn lãi suất kỳ hạn 10 năm.Do đó, rất khó có thể dự đoán tình hình trong thời gian tới. Thứ trưởng Kim nhấn mạnh trước mắt cần nâng cao cảnh giác và chú trọng tới tình hình thị trường.Tuy nhiên, tình hình hiện tại còn cách rất xa với khủng hoảng hệ thống tài chính hay khủng hoảng kinh tế thực, có thể khiến thị trường tài chính phản ứng thái quá.Thứ trưởng Kim Yong-beom cho biết thị trường tài chính Trung Quốc ngày 3/2 đã mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, giá cổ phiếu đã giảm mạnh và đồng nhân dân tệ bị mất giá. Dù vậy, thị trường chứng khoán của Hàn Quốc vẫn ổn định do xu thế mua vào tăng nhờ giá cổ phiếu giảm trong thời gian qua.Ngoài ra, giá tiêu dùng trong tháng 1 vừa qua cũng tăng 1,5%, bình quân xuất khẩu mỗi ngày cũng tăng trở lại sau 14 tháng. Sản xuất, tiêu dùng và đầu tư thiết bị cũng đồng loạt tăng từ tháng 11 tới tháng 12 năm ngoái.Dù vậy, nếu dịch virus corona chủng mới không chấm dứt sớm thì sẽ tác đông mạnh tới các hoạt động kinh tế trong và ngoài nước. Do đó, Hàn Quốc cần duy trì các tín hiệu tích cực trên để đảm bảo động lực hồi phục nền kinh tế.Chính phủ sẽ siết chặt giám sát và có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các tài khoản nghi ngờ có giao dịch bất chính nhằm ổn định thị trường tài chính. Cùng với đó, Chính phủ sẽ thực hiện kế hoạch khẩn cấp đã chuẩn bị sẵn khi tỷ giá hối đoái tăng.