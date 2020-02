Doanh thu bán vé biểu diễn tại Hàn Quốc năm 2019 giảm 3%

Photo : YONHAP News

Theo số liệu của trang web đặt vé biểu diễn lớn nhất Hàn Quốc Interpark, trong năm ngoái, doanh thu bán vé các buổi biểu diễn của hãng đạt 527,6 tỷ won (444,4 triệu USD), giảm khoảng 3% so với một năm trước.Cụ thể, vé các buổi biểu diễn ca nhạc đạt 247,4 tỷ won (208,4 triệu USD), tăng 10,7%. Vé xem nhạc cổ điển, opera đạt 26,3 tỷ won (22,1 triệu USD), tăng 9,6%. Doanh thu vé xem kịch đạt 29,7 tỷ won (25 triệu USD), múa và nghệ thuật truyền thống đạt 10,4 tỷ won (8,8 triệu USD), không biến động so với một năm trước. Tuy nhiên, doanh thu vé nhạc kịch đạt 213,7 tỷ won (180 triệu USD), giảm gần 17% so với năm 2018.Ở lĩnh vực biểu diễn ca nhạc, vé đêm diễn tại Seoul trong tour lưu diễn vòng quanh thế giới "LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF" của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) xếp số một về doanh thu bán vé. Sau đó tới buổi biểu diễn "LIVE 2019 LOVERS:Where is your love" của nam ca sĩ Park Hyo-shin. Nam ca sĩ Psy xếp thứ 3, 5, 8, 10 với các concert "SUMMER SWAG" và "All Night Stand", sức hút không thua kém các nghệ sĩ thần tượng.Interpark phân tích các buổi biểu diễn của BTS, Psy, Lee Seung-hwan, Park Hyo-shin đều thành công, thêm vào đó, sự "phục hưng" của dòng nhạc cũ "trot" đã giúp doanh thu các buổi biểu diễn ca nhạc tăng mạnh.Trong số các khách hàng đặt mua vé biểu diễn, nữ giới chiếm 72%, nam giới chiếm 28%. Nữ giới 20, 30 tuổi được phân tích là nhóm khách hàng trọng tâm trong thị trường biểu diễn.