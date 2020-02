Một phần ba doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc chịu thiệt hại trực tiếp từ virus corona chủng mới

Photo : YONHAP News

Một kết quả khảo sát mới đây cho thấy cứ 3 trên 10 doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc phải chịu thiệt hại trực tiếp từ dịch virus corona chủng mới.Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ) ngày 10/2 công bố kết quả khảo sát về tác động của dịch virus corona chủng mới đối với 250 doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiến hành trong hai ngày 4 và 5/2.Kết quả, 38% doanh nghiệp dịch vụ trả lời đã bị thiệt hại do dịch bệnh, trong đó có 77% cho biết doanh thu bị giảm do lượng khách du lịch tới Hàn Quốc giảm. 9% doanh nghiệp trả lời gặp trở ngại trong hoạt động kinh doanh, 4,3% trả lời bị giảm doanh thu.31% doanh nghiệp chế tạo trả lời đã bị thiệt hại, trong đó có 56% gặp trở ngại về cung cầu nguyên vật liệu, 44% gặp khó khăn về cung cầu phụ tùng, linh kiện. Ngoài ra, 23% doanh nghiệp chế tạo cho biết đã bị hủy hợp đồng, 21% giảm cơ hội trúng thầu hợp đồng mới do các lịch trình triển lãm, hội chợ xuất khẩu bị hủy.43% doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc nhận định nền kinh tế đã xấu đi so với trước khi xảy ra dịch virus corona chủng mới. Đặc biệt, 57% doanh nghiệp dịch vụ đưa ra nhận định này, cho thấy lĩnh vực dịch vụ gặp thiệt hại lớn hơn lĩnh vực chế tạo.62% doanh nghiệp vừa và nhỏ cho rằng điều quan trọng nhất là Chính phủ phải nhanh chóng lập đối sách hỗ trợ doanh nghiệp gặp thiệt hại, như hoãn thời hạn nộp thuế, giải ngân sớm ngân sách để thúc đẩy tiêu thụ nội địa.