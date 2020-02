Bắc Triều Tiên sử dụng internet nhiều gấp ba lần từ sau năm 2017

Photo : KBS News

Công ty an ninh mạng tư nhân Recorded Future của Mỹ ngày 9/2 công bố báo cáo với nhan đề "Bắc Triều Tiên đang sử dụng internet như một cuộc cách mạng để duy trì chính quyền", trong đó phân tích từ sau năm 2017, lượng sử dụng internet của miền Bắc đã tăng khoảng 300%.Báo cáo phân tích nếu như trong năm 2017, Bắc Triều Tiên chủ yếu sử dụng internet vào ban đêm hoặc cuối tuần, thì từ năm 2018 trở đi, nước này gia tăng sử dụng internet cả trong khung giờ làm việc các ngày trong tuần.Trước đây, chủ yếu chỉ có tầng lớp cấp cao miền Bắc sử dụng internet với mục đích giải trí, nhưng từ năm 2018 trở đi, việc truy cập internet với những mục đích đặc biệt có chiều hướng gia tăng.Hãng Recorded Future phân tích sự gia tăng sử dụng internet tại miền Bắc có liên quan tới các hoạt động tội phạm tài chính mạng, ăn cắp hoặc đào (mining) tiền ảo. Báo cáo dẫn chứng hoạt động đào tiền ảo "Monero" sử dụng địa chỉ internet tại Bắc Triều Tiên đã tăng gấp hơn 10 lần kể từ tháng 5 năm ngoái.Tờ Thời báo New York của Mỹ dẫn lời một quan chức an ninh mạng phân tích các động thái này của Bắc Triều Tiên là nhằm lách các lệnh cấm vận ngày càng siết chặt hơn của cộng đồng quốc tế, sau các động thái thử nghiệm hạt nhân, tên lửa đạn đạo tầm xa của nước này.Trong một diễn biến khác, đài CNN của Mỹ đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu với đội ngũ cố vấn chính sách ngoại giao cấp cao rằng ông không muốn tổ chức thêm hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trước cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11 năm nay.CNN còn dẫn thêm một số nguồn tin khác đánh giá Tổng thống Trump đang tập trung vào chiến dịch tái đắc cử, nên tham vọng can thiệp vào vấn đề Bắc Triều Tiên đang "nguội dần". Những nguồn tin này cho biết ông Trump đã tỏ ra rất chán nản sau thất bại của hội đàm cấp chuyên viên Mỹ-Triều tại Stockholm (Thụy Điển) ngày 5/10 năm ngoái.