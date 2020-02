Số người có việc làm tháng 1 tăng kỷ lục sau gần 5 năm rưỡi

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Tư (12/2) đã công bố báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 1 năm 2020". Theo đó, số người có việc làm trong tháng trước là 26,8 triệu người, tăng 568.000 người so với một năm trước.Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm 5 tháng trở lại đây, kể từ mức tăng 670.000 người tháng 8 năm 2014.Tỷ lệ tuyển dụng lao động trên 15 tuổi đạt 60%, cao nhất trong các tháng 1 kể từ khi thực hiện thống kê liên quan tháng 7 năm 1982.Tỷ lệ tuyển dụng lao động từ 15 tới 64 tuổi, mức chuẩn so sánh của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế, đạt 66,7%, cao nhất trong các tháng 1 từ năm 1989.Số người thất nghiệp trong tháng trước là 1.153.000 người, giảm 71.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp là 4,1%, giảm 0,4% so với một năm trước.Cục thống kê quốc gia giải thích nguyên nhân là nhờ chính sách tạo việc làm của Chính phủ, tác động từ dịp Tết Nguyên đán vừa qua, và hiệu quả cơ sở của việc số người có việc làm tháng 1 năm ngoái chỉ tăng 19.000 người.