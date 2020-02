FAO nghi ngờ về báo cáo không có ca nhiễm corona-19 của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 12/2 (giờ địa phương) đưa tin Phó Đại diện Văn phòng Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tại Bình Nhưỡng Bir Mandal phát biểu mặc dù cơ quan chức năng Bắc Triều Tiên báo cáo không ghi nhận ca nhiễm corona-19 nào, nhưng FAO đang nghi ngờ nội dung này.Ông Mandal đưa ra phát biểu trên khi trả lời câu hỏi của VOA về tình hình dịch corona-19 tại Bắc Triều Tiên, và hợp tác giữa cơ quan chức năng miền Bắc với các tổ chức của Liên hợp quốc. Tuy nhiên, ông này không nêu ra căn cứ cho nghi ngờ trên. Theo ông Mandal, hoạt động của các tổ chức quốc tế đang gặp khó khăn do các biện pháp phong tỏa biên giới của Bắc Triều Tiên.Cụ thể, gần đây, một nhân viên thuộc chi nhánh Tổ chức y tế thế giới (WHO) tại Bình Nhưỡng đã quá cảnh tại Trung Quốc rồi tới thăm Thái Lan, nhưng hiện vẫn chưa thể quay về Bình Nhưỡng mà phải lưu lại chi nhánh WHO tại Bangkok.Trước đó, Đại sứ quán Nga tại Bắc Triều Tiên cho biết Bộ Ngoại giao miền Bắc đang cấm xuất nhập cảnh đối với quan chức ngoại giao các nước nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào trong nước.Tính tới ngày 31/1, nhân viên các cơ quan ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế nếu muốn nhập cảnh vào Bắc Triều Tiên thì phải chịu cách ly trong vòng 15 ngày. Tuy nhiên, tới ngày 12/2, nước này đã nâng thời gian cách ly lên thành 30 ngày.