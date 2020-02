Người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc lần đầu vượt mốc 2,5 triệu người

Photo : YONHAP News

Cơ quan xuất nhập cảnh (Korea Immigration Service) thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 17/2 công bố số liệu thống kê theo tháng, cho biết tính tới cuối tháng 12 năm 2019, có tổng cộng 2.524.656 người nước ngoài đang cư trú trong nước, tăng 3,7% so với tháng 11 và 6,6% so với cùng kỳ năm 2018.Số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc lần đầu vượt mốc 1 triệu người tháng 8 năm 2007, sau đó vượt mốc 2 triệu người tháng 6 năm 2016, và hiện đang bước vào thời đại 2,5 triệu người. Con số này tương ứng 4,9% tổng dân số Hàn Quốc.Thông thường, một quốc gia được phân loại là "xã hội đa văn hóa" khi tỷ lệ người nước ngoài chiếm hơn 5% dân số. Như vậy, Hàn Quốc đang đứng trước ngưỡng cửa "xã hội đa văn hóa".Trong số 2,52 triệu người nước ngoài, có 1.731.803 người (68,6%) đăng ký cư trú dài hạn trên 90 ngày, 792.853 người (31,4%) cư trú ngắn hạn.Xét theo quốc tịch, người Trung Quốc chiếm nhiều nhất với tỷ lệ 43,6%, đạt 1.101.782 người. Tiếp đó là người Việt Nam với 224.518 người, Thái Lan (209.909 người), Mỹ (156.982 người), Nhật Bản (86.196 người), Uzbekistan (75.320 người), Philippines (62.398 người), Nga (61.427 người), Indonesia (48.854 người), Mông Cổ (48.185 người), Campuchia (47.565 người).Xét theo địa phương cư trú, tỉnh Gyeonggi tập trung nhiều nhất với 414.318 người, thủ đô Seoul 281.876 người, tỉnh Nam Chungcheong (gồm cả thành phố Sejong) 76.375 người, tỉnh Nam Gyeongsang 76.123 người, thành phố Icnheon 72.259 người, tỉnh Bắc Gyeonsang 58.119 người, thành phố Busan 45.999 người, tỉnh Bắc Chungcheong 40.714 người, tỉnh Nam Jeolla 34.638 người, tỉnh Bắc Jeolla 33.074 người, thành phố Daegu 30.191 người, đảo Jeju 25.668 người, thành phố Gwangju 23.825 người, thành phố Ulsan 20.450 người, thành phố Daejeon 19.109 người, tỉnh Gangwon 19.069 người.Số người nước ngoài cư trú bất hợp pháp là 39.281 người, tăng 9,9% so với một năm trước. Tỷ lệ người cư trú trái phép trên tổng số người nước ngoài cư trú trong nước đạt 15,5%, cao hơn 0,5% so với năm 2018.Du học sinh người nước ngoài đạt 180.131 người năm ngoái, tăng 12,1%. Tỷ lệ này có xu hướng chững lại so với con số 18,9% của năm 2018. Trong đó, du học sinh người Trung Quốc chiếm nhiều nhất với 71.719 người. Tiếp đến là Việt Nam (57.539 người), Uzbekistan (10.499 người), Mông Cổ (8.739 người), Nhật Bản (2.887 người), Nepal (2.331 người), Pakistan (1.905 người), Indonesia (1.461 người), Ấn Độ (1.451 người), Bangladesh (1.387 người), Mỹ (1.385 người).Số người đăng ký tị nạn trong năm ngoái là 15.452 người, giảm 4,5% so với năm 2018. Tổng số người đăng ký tị nạn từ năm 1994 đến tháng 12 năm ngoái là 64.358 người. Trong số đó, 28.600 người đã được xét duyệt, 1.022 người được công nhận dân tị nạn và 2.217 trường hợp được cấp phép cư trú nhân đạo.