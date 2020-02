Photo : YONHAP News

Nhà xuất bản Woongjin Junior của Hàn Quốc ngày 18/2 cho biết cuốn sách tranh "Tiệm may ở ngã ba" của tác giả Ahn Jae-sun đã giành giải nhất (Special Mention) hạng mục "Opera Prima" dành cho tác phẩm mới xuất sắc của Giải thưởng Ragazzi (Ý) năm 2020.Giải Ragazzi được trao cho những cuốn sách thiếu nhi xuất sắc nhất xuất bản trên toàn thế giới trong một năm qua, xét theo các tiêu chí tính sáng tạo, giá trị giáo dục, thiết kế mỹ thuật. Đây là giải thưởng uy tín quốc tế, được mệnh danh là "Giải Nobel sách thiếu nhi", tổ chức thường niên tại thành phố Bologna, Đông Bắc nước Ý.Tác giả Ahn Jae-sun từng được bình chọn là "Tác giả minh họa của năm" tại Hội chợ sách thiếu nhi quốc tế Bologna năm 2014 và 2017. Cuốn sách diễn tả nét đẹp của lao động và thể hiện sự ngưỡng mộ tinh thần làm việc của các nghệ nhân thông qua hình ảnh lao động chân chất, dũng cảm của một gia đình kinh doanh tiệm may ba thế hệ.Ban giám khảo giải thưởng Ragazzi đánh giá thông qua tiệm may nhỏ 100 tuổi của nhân vật cún con rất gần gũi với trẻ em, tác phẩm đã miêu tả hình ảnh thành phố, con người đô thị, những dụng cụ và quy trình may quần áo hết sức tinh tế, bằng hai màu sắc chủ đạo là nâu và xám.Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức tại Hội chợ sách thiếu nhi quốc tế Bologna 2020, diễn ra tại Ý ngày 30/3.