Thu nhập bình quân tháng của người tị nạn Bắc Triều Tiên năm 2019 lần đầu vượt mức 2 triệu won

Photo : YONHAP News

Một kết quả khảo sát của Chính phủ Hàn Quốc cho thấy đời sống kinh tế của người tị nạn Bắc Triều Tiên trong nước liên tục cải thiện trong vòng 9 năm qua, thu nhập bình quân tháng lần đầu vượt ngưỡng 2 triệu won (1.680 USD) trong năm ngoái.Theo kết quả khảo sát người tị nạn Bắc Triều Tiên năm 2019 do Bộ Thống nhất Hàn Quốc công bố ngày 18/2, trong năm ngoái, tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế của người tị nạn miền Bắc đạt 62,1%, tỷ lệ tuyển dụng đạt 58,2%, thấp hơn so với một năm trước (lần lượt là 64,8% và 60,4%). Tuy nhiên, thu nhập bình quân tháng của người tị nạn miền Bắc đã tăng 148.000 won (124 USD), từ 1.899.000 won (1.597 USD) lên 2.047.000 won (1.721 USD).Mức độ hài lòng của người tị nạn về cuộc sống tại miền Nam đạt 74,2%, tăng 1,7% so với kết quả khảo sát một năm trước. Đặc biệt, tỷ lệ người trả lời từng bị phân biệt đối xử, khinh thường đã giảm từ 20,2% năm 2018 xuống 17,2% năm 2019.Tính đến tháng 12 năm ngoái, có tổng cộng 33.523 người tị nạn miền Bắc nhập cảnh vào Hàn Quốc, giảm 7,9% (1.137 người) so với một năm trước. Trong đó, 57,3% thuộc độ tuổi 20, 30 (tính ở thời điểm người tị nạn nhập cảnh).84,9% người tị nạn yếu kém về năng lực nghề nghiệp, gồm những người không có việc làm, người cần được chăm sóc, lao động phổ thông. Xét theo học vấn, 79,6% có trình độ dưới trung học phổ thông, cho thấy phần lớn người tị nạn miền Bắc có học vấn thấp. 72% là nữ giới.Trong năm 2020, Bộ Thống nhất sẽ xúc tiến các chính sách hỗ trợ người tị nạn, đặt trọng tâm tăng cường năng lực cá nhân và kết nối việc làm cho người tị nạn, giúp thanh thiếu niên thích ứng với trường học và nâng cao năng lực học tập, mở rộng giáo dục và tư vấn về pháp luật, tái xây dựng hệ thống phối hợp giữa các ban ngành về chính sách người tị nạn, tư vấn và tăng cường hỗ trợ cuộc sống cho người tị nạn thuộc tầng lớp yếu thế.