Photo : YONHAP News

Đài CNN và hãng tin Bloomberg (Mỹ) ngày 17/2 (giờ địa phương) đưa tin cựu Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton đánh giá chính sách với Bắc Triều Tiên của Chính phủ Tổng thống Donald Trump tất yếu sẽ thất bại.Tại buổi diễn thuyết ở Đại học Duke (bang Bắc Carolina) chiều 17/2, cựu Cố vấn an ninh Nhà Trắng chỉ ra rằng không có chứng cứ nào cho thấy chính quyền Bắc Triều Tiên đã ra quyết định chiến lược là từ bỏ theo đuổi vũ khí hạt nhân.Ông Bolton cho rằng Chính phủ Trump đã mắc một sai lầm nghiêm trọng trong phương pháp tiếp cận vấn đề phi hạt nhân hóa với Bắc Triều Tiên, đó là "theo đuôi" Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.Trước đó, ông Bolton có ý định xuất bản một cuốn tự truyện thuật lại các ghi chép khi ông còn đương chức tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, cuốn sách vẫn chưa thể xuất bản do vấp phải sự phản đối của Chính phủ Tổng thống Trump trong quá trình kiểm duyệt, với lý do rò rỉ bí mật quốc gia. Ông Bolton cho biết trong cuốn sách có nhiều nội dung về Bắc Triều Tiên, nhưng từ chối tiết lộ cụ thể do Chính phủ Mỹ vẫn đang trong quá trình kiểm duyệt.