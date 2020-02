Một loạt địa phương Trung Quốc cách ly hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Nhiều địa phương trên toàn Trung Quốc đang đồng loạt áp dụng biện pháp cách ly hai tuần với những người nhập cảnh từ Hàn Quốc. Sau thủ đô Bắc Kinh, tới lượt thành phố Thượng Hải, trung tâm kinh tế của Trung Quốc, quyết định cách ly 14 ngày đối với các hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc.Từ ngày 25/2, khu tự trị Diên Biên, thành phố Diên Cát (thuộc tỉnh Cát Lâm), thành phố Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh), thành phố Uy Hải (tỉnh Sơn Đông), đã tiến hành cách ly công dân Hàn Quốc nhập cảnh vào các địa phương này. Thành phố Hồn Xuân (tỉnh Cát Lâm), thành phố Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh), thành phố Thanh Đảo, Diên Đài (tỉnh Sơn Đông) cũng thông báo sẽ áp dụng biện pháp tương tự.Các tỉnh, thành trên sẽ từ chối nhập cảnh nếu hành khách Hàn Quốc, dù có triệu chứng nghi ngờ hay không, không đồng ý cách ly trong vòng 14 ngày. Các địa phương này đã không hề thông báo trước với Chính phủ Hàn Quốc, cũng không hướng dẫn trước cho hành khách. Do vậy, các hành khách Hàn Quốc đã lên máy bay mà không hề hay biết sẽ bị cách ly khi tới Trung Quốc.Hơn 60 hành khách Hàn Quốc, trong đó có cả trẻ nhỏ, xuất phát từ sân bay Incheon tới thành phố Nam Kinh (tỉnh Giang Tô) chiều 25/2, đang bị cách ly với lý do ngồi gần một hành khách khác có triệu chứng sốt, nghi ngờ nhiễm corona-19.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên bày tỏ lập trường ủng hộ các biện pháp của chính quyền địa phương nước này, cho rằng bảo vệ an toàn, vệ sinh cộng đồng khu vực và thế giới là trách nhiệm chung của các nước.Trước một số ý kiến chỉ trích Trung Quốc đang "vong ơn bội nghĩa" với Hàn Quốc, Nhật Bản, hai quốc gia từng tích cực ủng hộ và giúp đỡ nước này giai đoạn mới bùng phát dịch corona-19, tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc nhấn mạnh đây là phương án khoa học và có trách nhiệm, không biến những nỗ lực của Bắc Kinh trong thời gian qua thành vô nghĩa.Theo cơ quan chức năng Trung Quốc, ngoại trừ tại tỉnh Hồ Bắc, số ca nhiễm mới tại các địa phương khác trên toàn Trung Quốc trong ngày 25/2 chỉ dừng ở 5 ca. Nước này cho biết gần đây, 24 tỉnh, thành trong nước hầu như không xuất hiện ca nhiễm mới. Do đó, Chính phủ Trung Quốc sẽ bình thường hóa các hoạt động kinh tế ở những khu vực có mức độ nguy hiểm thấp.