Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đóng băng lãi suất cơ bản 1,25%/năm

Photo : YONHAP News

Trong cuộc họp ngày 27/2, Ủy ban chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đã quyết định đóng băng lãi suất cơ bản hiện hành ở mức 1,25%/năm. Như vậy, BOK đã duy trì mức lãi suất thấp kỷ lục này từ tháng 10 năm ngoái.Trước đó, một số chuyên gia nhận định có thể BOK sẽ hạ lãi suất trong bối cảnh dư luận lo ngại tình hình dịch corona-19 trong nước sẽ gây ra cú sốc tương đối lớn tới nền kinh tế.Quyết định trên của BOK được phân tích là do lo ngại hạ thêm lãi suất cơ bản có thể đẩy giá nhà tăng vọt. Ngân hàng trung ương cho biết sẽ rà soát tình hình dịch corona-19, xu hướng tăng nợ hộ gia đình, để ra quyết định có điều chỉnh lãi suất cơ bản trong thời gian tới hay không. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định nhiều khả năng BOK sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ vào tháng 4, khi thiệt hại kinh tế từ dịch corona-19 được thể hiện bằng chỉ số cụ thể.Trước đó, Thống đốc BOK Lee Joo-yeol nhấn mạnh cần hết sức thận trọng với quyết định hạ lãi suất cơ bản, bất chấp tốc độ lây lan nhanh của dịch corona-19 trong nước.Ngoài ra, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2020 từ mức 2,3% trong dự báo đưa ra tháng 11 năm ngoái xuống 2,1%, nhưng vẫn giữ nguyên dự báo tỷ lệ lạm phát là 1%. Mục tiêu ổn định vật giá của BOK là 2%.BOK đánh giá mặc dù tình trạng đình trệ đầu tư thiết bị đã được cải thiện, nhưng dịch corona-19 đang khiến tiêu dùng, xuất khẩu co hẹp, gây bất ổn tới xu hướng tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.Ngoài ra, BOK còn quyết định nâng 5.000 tỷ won (4,1 tỷ USD) hạn mức cho vay hỗ trợ trung gian tài chính, nhằm hỗ trợ vốn vay lãi suất thấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn do dịch corona-19, như ở lĩnh vực phân phối bán lẻ, nhà hàng, khách sạn, du lịch. Các khoản vay sẽ được tập trung hỗ trợ cho hai địa phương gặp thiệt hại lớn là thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang. Thời gian hỗ trợ là từ ngày 9/3 tới cuối tháng 9 năm nay.