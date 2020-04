Chính quyền đảo Jeju khởi kiện hai mẹ con vi phạm quy định phòng dịch corona-19

Photo : YONHAP News

Chính quyền đảo Jeju ngày 30/3 đã đâm đơn kiện hai mẹ con một du học sinh trở về từ Mỹ, hiện đang cư trú tại quận Gangnam (Seoul), lên Tòa án đảo Jeju với lý do hai người này vẫn tới đảo du lịch dù thuộc đối tượng khuyến cáo cách ly do dịch corona-19.Trong đơn kiện, chính quyền đảo Jeju yêu cầu hai đối tượng trên chi trả cho cơ quan phòng dịch địa phương 100 triệu won (gần 82.000 USD), và hơn 22 triệu won (18.000 USD) cho hai doanh nghiệp chịu thiệt hại liên quan và hai người phải tự cách ly.Chính quyền đảo Jeju cho biết hai mẹ con du học sinh đều nhận thấy các triệu chứng nhiễm virus corona-19 ở du học sinh, nhưng vẫn cố tình tới đảo du lịch trong 4 ngày 5 đêm.Tính đến thời điểm hiện tại, có tới 96 người trong và ngoài đảo Jeju được xác định đã tiếp xúc với hai đối tượng trên. Hơn 20 cơ sở dịch vụ đang chịu thiệt hại liên quan. Chính quyền đảo Jeju tuyên bố sẽ thực hiện biện pháp mạnh, xác định thêm các doanh nghiệp và cá nhân thiệt hại có ý muốn kiện và hỗ trợ họ kết nối với luật sư.Tuy nhiên, việc xem xét tố tụng hình sự với trường hợp này chỉ có thể thực hiện khi xuất hiện trường hợp nhiễm corona-19 sau khi tiếp xúc với hai đối tượng trên, hoặc phát hiện đương sự đã khai báo gian dối trong quá trình điều tra dịch tễ học.Trong một diễn biến liên quan, chính quyền đảo Jeju cho biết một đối tượng 47 tuổi thuộc diện tự cách ly do từng tiếp xúc với ca nhiễm thứ 7 trên đảo đã tự ý rời khỏi nơi cư trú. Chính quyền đảo cũng sẽ kiện người này căn cứ Luật Phòng ngừa và quản lý bệnh truyền nhiễm.